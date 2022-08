El Gobierno de San Juan junto al Poder Judicial lanzó por segunda vez una nueva licitación que busca ampliar la Morgue Judicial con un presupuesto estimado de casi $50.000.000. Estas refacciones buscan crear una sala de espera para los familiares de los fallecidos. Además, se construirán nuevas áreas que deben cumplir una serie de reglas internacionales de seguridad biológica que eviten la emanación de contaminación patológica y biológica de los cadáveres manipulados en las instalaciones ubicadas en el departamento Rivadavia.

Según explicó el ministro de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, este proyecto de refacciones en la Morgue surgió con el advenimiento de la pandemia, después de que se realizó un relevamiento con sus trabajadores profesionales. Allí surgieron distintos inconvenientes que impiden cumplir con las normas internacionales de seguridad biológica que corresponden con los nuevos virus y bacterias que hay en circulación. Esto se da porque las instalaciones actuales en el edificio situado en avenida Libertador San Martín 5833 oeste fueron diseñadas hace más de 15 años y se necesita una actualización que cumpla con los protocolos de bioseguridad, debido a que este tipo de lugares están a riesgo de contaminación de origen escatológica.

En ese contexto, las autoridades del Poder Judicial definieron un proyecto que prevé remodelar por completo las distintas áreas de la morgue y para ello es necesaria hacer una ampliación de aproximadamente 600 m² cubiertos que se están licitando por segunda vez.

“Se ha tenido en cuenta algo que antes se había dejado de lado. Actualmente, los familiares de las personas fallecidas que deben ser sometidas a autopsia tienen que esperar los resultados a la intemperie, por eso esta obra de ampliación tuvo en contemplación la creación de una sala de espera”, comentó Olivares Yapur.

De acuerdo a las palabras del funcionario judicial, el proyecto prevé construir una sala de espera adecuada que va a cumplir con una serie de características para que los parientes del fallecido puedan esperar los cadáveres sin riesgo de contaminación.

“El tiempo estimado de obra es entre cuatro y seis meses, pero al estar en la etapa del llamado a licitación no lo podemos dar por asegurado porque este llamado es el segundo que se va a hacer”, aseguró. Anteriormente, se había realizado un llamado a licitación que se cayó entre las empresas que compitieron, porque una de las compañías no reunió los requisitos establecidos por la Ley de Obras Públicas de la Provincia, mientras que otra empresa hizo una postulación equivalente al doble del presupuesto estimado que no llega a superar los $50.000.000.

“En las circunstancias económicas que estamos no podemos adjudicar una obra con el doble de lo presupuestado. Por eso reformulamos el proyecto, desdoblando algunos rubros para que las empresas puedan competir en el proyecto en mejores condiciones”, aseveró Olivares Yapur.

Cabe destacar que en el tiempo que se hagan las refacciones, el trabajo de la Morgue Judicial no será interrumpido, aunque quizás los profesionales van a tener que pasar alguna incomodidad. Esto tiene que ver con que transitoriamente sus trabajadores van a tener que ocupar alguna área mientras se trabaje en la otra.

Estas condiciones han sido colocadas en el pliego y las empresas ofertantes lo deben cumplir en los plazos correspondientes. “La empresa que gane la licitación deberán trabajar 24 horas al día, ya que se trata de un área tan sensible. Está todo previsto para que pueda desarrollarse la obra sin exponer a los profesionales y ni los trabajadores”, agregó.

Finalmente, desde la Justicia señalaron que el próximo jueves 18 de agosto se realizará en horas de la mañana la apertura de propuestas en el segundo piso del Edificio 25 de Mayo, ubicado en calle Rivadavia 473 este, ala sur. “Los oferentes podrán participar del acto de apertura vía Zoom Presentación de las propuestas Mesa de Entradas de la Dirección General. La adquisición de pliegos podrán realizarlas mediante depósito o transferencia a la cuenta 1200/7 del Poder Judicial por el valor de $30.000 no reembolsables”, señalaron. El Pliego de Bases y Condiciones Generales y las Especificaciones Técnicas será publicado en la página web del Poder Judicial www.jussanjuan.gov.ar a fin de su consulta, impresión y presentación en el Sobre 1.