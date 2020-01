La OMS volverá a reunirse mañana para decidir si declara emergencia internacional por coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió que mañana prosiga la reunión del Comité de Emergencia para decidir si declara o no la emergencia internacional ante el brote de un nuevo coronavirus de Wuhan, originado en China, que hasta ahora provocó 17 muertes con 440 casos diagnosticados, informó esta tarde.



El Comité formado por 16 expertos de distintos lugares del mundo, incluidos profesionales chinos, se reunió varias horas en Ginebra, Suiza -sede de la OMS- pero "al no conseguir un consenso" acordaron retomar este jueves las deliberaciones", explicó en conferencia de prensa transmitida online, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la organización.



"El Comité de Emergencia sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV) estuvo de acuerdo con la decisión de volver a reunirse mañana dada la rápida evolución de la situación. Esta es una situación compleja y en evolución", reconoció su presidente, el francés Didier Houssin.



Tedros resaltó que "la decisión sobre si declarar o no una emergencia de salud pública de interés internacional es una que me tomo muy en serio, y solo estoy dispuesto a tomarla con la debida consideración de todas las pruebas".



La alerta internacional supondría la puesta en marcha de medidas preventivas a nivel global, que en el pasado se declaró en cinco oportunidades: ante el brote de gripe H1N1 (2009), por el ébola en África Occidental (2014) y en la República Democrática del Congo (2019), el de la polio en 2014 y por el virus zika en 2016, consignó un informe de la OMS.



Houssin, en tanto, explicó que "el 2019-nCoV es un nuevo virus. La identificación y la secuenciación se realizaron rápidamente, pero lo más importante, la secuencia se compartió rápidamente. Eso es lo que permitió a Tailandia, Japón y República de Corea identificar casos rápidamente".



Y el director de OMS se mostró "impresionado" por "el detalle y la profundidad de los informes del gobierno chino sobre el virus".



El virus está presente en al menos 13 provincias chinas, además de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, que confirmaron hoy sus primeros casos.



También se esperan los diagnósticos de posibles personas infectadas en México, Brasil y Colombia.



Durante la conferencia de prensa, la epidemióloga Maria Van Kerkhove, del programa de Emergencias sanitarias de la OMS, detalló que "hay evidencia de transmisión de persona a persona entre contactos cercanos, como en familias o en entornos de atención médica".



"Esto no es inesperado con una enfermedad respiratoria. No hemos visto ninguna evidencia de transmisión de tercera y cuarta generación", añadió.



El director de la OMS contó que un equipo del organismo "está concluyendo una misión con funcionarios de salud en Wuhan", ciudad china donde comenzó el brote.



Para el infectólogo Tomás Orduña, jefe del servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical del hospital Muñiz, "no hay que asustar por el nuevo coronavirus chino, pero hay que estar atentos y expectantes, como con el ébola en 2014, si hay pacientes con fiebre y tuvieron contacto con vías chinas", indicó hoy a Télam.



El profesional y Ana Putruele, jefa del servicio de Neumonología del Hospital de Clínicas, explicaron a Télam que coronavirus "son una gran familia de virus que causan desde resfriados leves hasta neumonías mortales".



"Afectan a numerosas especies de animales" mientras que aclararon que "siete de ellos (incluido el descubierto ahora en China, llamado 2019-nCoV) pueden hacerlo a personas".



Hay dos precedentes de epidemias graves causadas por coronavirus: el SARS (síndrome respiratorio agudo grave), por el que hubieron más de 8.000 casos y casi 800 muertes en 2002 y 2003, y el MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio), que afectó a 2.000 personas y provocó unas 700 muertes desde 2012.



La reunión del Comité de Emergencia se inició en un día en el que China informó de un fuerte aumento de los casos diagnosticados, precisamente cuando el país se prepara para el anual éxodo de pasajeros debido a las vacaciones de una semana por el Año Nuevo de la Rata, a partir del sábado 25 de enero.



Ante ello, las autoridades de Wuhan, en el centro del país, ordenaron el cierre de todos los transportes de la ciudad con el fin de frenar la salida de los más de 10 millones de habitantes, incluyendo redes de micros, subtes, ferrys en el río Yangtsé, trenes y aeropuertos, consignó la agencia EFE.