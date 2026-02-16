La ONG Rescate Equino ya tiene espacio propio para asistir animales maltratados

La ONG Rescate Equino, encabezada por Analía Brizuela, celebró la inauguración de sus nuevos corrales. La ONG fue una de las finalistas del certamen Sanjuanino Solidario, donde obtuvo un premio de $500.000 que sumó a los esfuerzos para alcanzar una de las metas más esperadas por la organización.

Loly, la yegua que aceleró el sueño. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

“Por fin ha llegado el momento esperado de la construcción de nuestros nuevos corrales, nuestro nuevo lugar. Estamos muy felices compartiendo con los padrinos, los socios de la ONG y las familias que nos siguen desde siempre”, expresó Brizuela durante el acto.

La entidad trabaja desde hace más de una década en el rescate y asistencia de caballos víctimas de maltrato. “Llevamos aproximadamente entre 10 y 12 años trabajando específicamente sobre caballos. A lo largo de todos estos años hemos tenido diferentes secuestros de animales en estado de maltrato, asistencias a cabalgatas y un sinnúmero de tareas vinculadas a este tipo de animales”, detalló.

Rescate equino tiene sede propia. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

El nuevo espacio representa un avance significativo para la organización, que hasta ahora funcionaba en un predio alquilado. “Ha sido un trabajo muy a pulmón, hecho caseramente, en familia y con la ayuda de todos nuestros colaboradores y seguidores. Rescatar caballos no es fácil, es un trabajo bastante caro, requiere mucha logística y los gastos son altos”, explicó Brizuela. Con esta ampliación, la ONG podrá continuar su labor “más aliviados, de tener un lugar propio y no alquilar”.

Los mismos cuentas con un espacio techado, la delimitación para cada animal además de suministro eléctrico diferenciado en caso de ser necesario en intervenciones veterinarias. En el lugar hay cinco animales residentes, siendo la más reciente Loly, una yegua vieja rescatada de un ambiente de abandono, y que presentaba dificultades para alimentarse sola debido a la falta de piezas dentales.

El rescate, a pulmón, no para. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

En cuanto a la situación actual, la referente advirtió que el rescate de caballos sigue siendo una tarea urgente en San Juan. “Hasta tanto no salga la ley de erradicación de la tracción a sangre en la provincia, hay muchos animales que siguen en la calle padeciendo el flagelo de trabajar de una manera esclava. Algunos trabajan en buen estado, pero no todos: muchos están lastimados, exceden el peso de carga o están en estado de desnutrición”, señaló. También mencionó casos en los que deben judicializar la situación para poder secuestrar a los animales cuando los dueños no les brindan la asistencia correspondiente.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Instagram como @rescatequinosan, o mediante aportes económicos al alias “ventasparapasto.mp”. Además, existe la posibilidad de apadrinar a alguno de los caballos rescatados. “Cualquier ayuda es bienvenida, no hace falta que sea un monto en especial”, concluyó Brizuela.