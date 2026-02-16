San Juan se prepara para disfrutar de los feriados de Carnaval con un pronóstico que combinará altas temperaturas y la posibilidad de tormentas aisladas, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes 16 y martes 17 de febrero.

Ambas jornadas presentarán condiciones similares: calor intenso durante la tarde y probabilidad de precipitaciones en la madrugada y la noche.

Pronóstico para el lunes 16 de febrero

El primer día del fin de largo comenzará con tormentas aisladas durante la madrugada, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10 y el 40%. La temperatura mínima será de 20 grados.

Por la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura de 24 grados y vientos del sector sur que alcanzarán los 31 km/h.

La tarde será la parte más calurosa de la jornada, con una máxima de 35 grados y cielo mayormente nublado. Los vientos continuarán del sur, con velocidades entre 23 y 31 km/h.

Ya por la noche, regresarán las tormentas aisladas (con la misma probabilidad de precipitación del 10 al 40%) y la temperatura descenderá a 29 grados. El viento rotará al noroeste, con velocidades de 13 a 22 km/h.

Pronóstico para el martes 17 de febrero

El martes, día central del Carnaval, presentará un panorama similar. La madrugada volverá a tener tormentas aisladas con una temperatura de 22 grados y vientos leves del sudoeste.

La mañana estará mayormente nublada, sin probabilidad de precipitaciones, y el termómetro alcanzará los 27 grados. Los vientos serán del sur, de 7 a 12 km/h.

La tarde será aún más calurosa que la del lunes, con una máxima de 36 grados y cielo parcialmente nublado. El viento mantendrá dirección sur con intensidad similar.

Finalmente, la noche del martes presentará tormentas aisladas (probabilidad del 10 al 40%), temperatura de 31 grados y vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h.