Bullrich anticipó que quienes tengan enfermedades severas cobrarán el 100% de su salario en la Reforma Laboral

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anticipó este domingo que el oficialismo estudia modificaciones al artículo 44 de la Reforma Laboral, aquel que establece un nuevo régimen de licencias por enfermedad y reduce el salario de los trabajadores que solicitan ausentarse por cuestiones de salud.

En declaraciones a TN, Bullrich explicó que la intención es introducir cambios para los casos de afecciones "severas, degenerativas, irrecuperables", de manera que quienes padezcan este tipo de enfermedades puedan seguir cobrando el 100% de sus salarios durante la licencia, siempre que se trate de situaciones "fehacientemente comprobables".

El esquema actual y la reforma en debate

El proyecto de Reforma Laboral, que ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora deberá tratarse en la Cámara de Diputados, establece una diferenciación en el cobro de salarios durante las licencias por enfermedad:

Quienes sufran una enfermedad por cuestiones recreativas ajenas al trabajo cobrarían solo el 50% de sus sueldos cuando la licencia supere los 3 meses.

En caso de afecciones causadas por una cuestión involuntaria, percibirían el 75% del salario.

Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo permite que el trabajador conserve su cargo durante un año en caso de enfermedad, sin distinciones en el porcentaje de cobro según el origen de la dolencia.

La "mafia de los certificados truchos"

Bullrich justificó la necesidad de la reforma en lo que calificó como una "mafia de certificados truchos" que genera un alto nivel de ausentismo laboral en la Argentina. Según la senadora, el país registra un 15% de ausencias justificadas en el ámbito laboral, una cifra que consideró excesiva y vinculada a prácticas fraudulentas.

"Antes de que llegue la policía, llegan los abogados a ofrecer certificados", afirmó Bullrich, quien además señaló que existen "clínicas y médicos presos" por la emisión de documentos apócrifos. "Existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso", enfatizó.

El cambio para enfermedades graves

Ante las críticas que generó el artículo original, la legisladora oficialista precisó que trabajan en una modificación específica: "Sobre lo que son enfermedades severas, degenerativas, irrecuperables, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar el 100% (del salario). Lo estamos trabajando. Solo en caso de verificación de casos fehacientes".

Bullrich aclaró que el resto del esquema se mantendría: "Lo del 50% hay que dejarlo porque hay una cantidad de certificados truchos impresionantes. Si te querés hacer el vivo, cobrás menos".

Juntas médicas y controles más estrictos

La propuesta de reforma prevé la creación de juntas médicas compuestas por profesionales de hospitales públicos o establecimientos privados de reconocida trayectoria para certificar los casos donde los trabajadores soliciten licencias prolongadas. Esta medida busca garantizar un control más estricto y evitar abusos en la emisión de certificados.

"El trabajador que simula una dolencia para ausentarse no va a poder seguir haciéndolo. Si lo intenta, cobrará solo el 50% del salario", advirtió la legisladora.

Negociaciones abiertas

Bullrich indicó que la discusión sobre la restitución del salario pleno para enfermedades graves se mantiene abierta y mencionó conversaciones con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, para definir si la modificación se realizará por vía reglamentaria o mediante la incorporación de un nuevo artículo. También mencionó intercambios con la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal, destacando la voluntad de encontrar una solución "con un certificado claro que no sea parte de una industria que queremos desarmar".

La reforma laboral continúa así su curso legislativo con modificaciones que buscan equilibrar el control del ausentismo con la protección de los trabajadores que enfrentan enfermedades graves.