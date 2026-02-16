La Cancillería contrató a la empresa de la esposa de Sturzenegger por más de $114 millones

El Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó de forma directa un contrato por más de $114 millones a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para capacitar en idioma inglés a 132 diplomáticos y empleados de Cancillería durante nueve meses. Lo que generó controversia es que la empresa es dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La contratación, que abarca el período entre marzo y noviembre de 2026, incluye 594 horas totales de capacitación presencial, con un costo de $191.993 por hora cátedra. Además de las clases, el servicio comprende exámenes de nivelación, plataformas virtuales, certificaciones internacionales y la provisión de libros de texto originales de Oxford y Cambridge para los participantes.

Los detalles de la contratación

Según surge del expediente técnico que acompaña el procedimiento (EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE), los montos se justifican por tratarse de un servicio integral que absorbe costos operativos e insumos. Entre ellos se encuentran:

Hasta 80 exámenes de nivelación iniciales.

Uso de plataformas virtuales de apoyo.

Seguimiento de métricas de aprendizaje.

Otorgamiento de certificaciones internacionales.

Provisión de libros de texto originales para los 132 alumnos.

La propuesta fue presentada por la propia Rouillet ante la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos de Cancillería, y la adjudicación se formalizó a través de la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, publicada en el sistema COMPR.AR.

La defensa del canciller

Ante las críticas que comenzaron a circular en redes sociales y sectores de la oposición, el canciller Pablo Quirno salió al cruce desde su cuenta de X (ex Twitter) para defender la transparencia del proceso.

"No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal. En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN quién revisó todo", escribió Quirno, quien actualmente se encuentra de gira por Europa.

Los argumentos de la empresa

Fuentes vinculadas a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa salieron a justificar los valores del contrato y señalaron que "los valores pagados por Cancillería son menores a los de un alumno regular del AACI, amén de que el precio se fija en marzo a diferencia de los de los alumnos regulares que van aumentando con la inflación".

Además, destacaron que el servicio no es comparable con contratar una profesora particular para un organismo estatal: "Estos alumnos concurren al AACI, tienen clases aunque la profesora se enferme, certifican nivel, etc", explicaron.

Pese a las justificaciones oficiales y la firma de un "Pacto de Integridad" en el marco de la contratación, el abultado valor por hora reavivó las críticas sobre los mecanismos de contratación del Estado, especialmente cuando involucran a familiares directos de funcionarios de primera línea del Gabinete nacional.

El contrato tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual, lo que mantiene abierta la posibilidad de que el vínculo se extienda más allá de 2026.