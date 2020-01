La ONU valoró el ingreso del quechua al mundo académico gracias a una activista peruana

El quechua, una lengua hablada en Argentina y otros seis países por más de 10 millones de personas, ingresó al ámbito académico en 2019 gracias a la presentación de la primera tesis doctoral en el idioma originario, destacó Naciones Unidas.



"Mi sueño era que la lengua originaria quechua entrara a la academia, a las investigaciones científicas porque es mi identidad y se puede demostrar que no es menos que otras lenguas", afirmó Roxana Quispe Collantes, responsable de este cambio.



Su experiencia pionera se concretó, además, en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas.



"Soy cusqueña de la provincia de Acomayo, al sur de Cusco. Me fui a vivir con mis papás a una comunidad campesina, Ch'osecani, que es el pueblo de mi papá. Allí fue donde aprendí: mi lengua materna es el quechua", contó a Noticias ONU.



Su tesis, presentada en octubre del año pasado, es una propuesta de análisis de textos literarios en quechua que revisa el poemario Yawar, una palabra que significa "lluvia de sangre", del autor cusqueño Andrés Alencastre Gutiérrez, que plantea tener en cuenta las tradiciones culturales y de escritura de la lengua originaria.



La elaboración del trabajo fue un proceso que le tomó más de siete años a Quispe Collantes.



Finalmente obtuvo el doctorado en literatura peruana y latinoamericana con los máximos honores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, capital peruana.



"Es un logro bastante significativo, bastante grande para las comunidades indígenas, para mis comunidades, para quien me heredó la lengua, quien me enseñó a hablar quechua desde mis primeros pasos, justamente en este año, que se volvió a hablar de manera positiva de nuestra lengua originaria", resaltó la profesional.



Quispe Collantes valoró que "con nuestra lengua originaria se han construido maravillas como Machu Pichu, Moraimara, los Tocapus, los Kipus, los tejidos, que encierran bastante sabiduría, que se puede demostrar que existía la escritura propia del quechua en toda esta herencia que nos han dejado".



Con más de 10 millones de hablantes, el quechua es una lengua viva en siete países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.



Sin embargo, en los ámbitos académicos siempre se le había minimizado y excluido, aseguró el informe de ONU.