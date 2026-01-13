Las principales figuras de la oposición en Venezuela cuestionaron públicamente el anuncio del gobierno sobre la liberación de 116 presos políticos, afirmando que las excarcelaciones reales son menores y que muchos detenidos aún permanecen injustamente bajo custodia.

El dirigente Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la jefa del Estado interino, había informado que “un número significativo” de presos políticos había sido excarcelado como parte de un proceso anunciado en los últimos días. Sin embargo, líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia aseguraron que la cifra no coincide con la realidad verificada sobre el terreno.

Discrepancias en las cifras

Desde la oposición señalaron que, a cinco días de anunciado oficialmente el plan de liberación, “nada permite afirmar que dicha medida se esté llevando a cabo en los términos anunciados”. Según esos grupos, solo se ha podido verificar la excarcelación de 56 personas, un número muy inferior al difundido por el régimen. “Esto representa menos del 5% del total de más de 1.000 seres humanos que permanecen injustamente privados de libertad por razones políticas”, alertaron.

Organizaciones independientes, como la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), también han confirmado cifras menores a las oficiales, apuntando a pocas decenas de liberaciones verificadas. Además, ONG como Foro Penal han documentado que, aunque los números anunciados son altos, la realidad de las excarcelaciones —y especialmente de excarcelaciones sin condiciones— sigue siendo “muy inferior” y con pocas verificaciones independientes disponibles.

Críticas a la falta de transparencia

Los opositores cuestionaron la falta de transparencia del proceso y la ausencia de listas públicas de los liberados. Señalaron que no se notificó a los familiares de los presos sobre el proceso de excarcelación, lo que obligó a cientos de allegados a acampar frente a los centros de detención sin certezas sobre sus seres queridos.

También denunciaron que muchos de los excarcelados continúan bajo medidas cautelares abusivas, y que no se han observado mejoras significativas en las condiciones de vida de quienes aún permanecen detenidos, incluso en casos de personas con graves problemas de salud.

Muerte bajo custodia y protesta de derechos humanos

La oposición recordó que la situación carcelaria sigue siendo crítica: Edison José Torres Fernández, de 52 años, falleció mientras estaba detenido como consecuencia de una subida de tensión que no fue atendida adecuadamente, convirtiéndose en el octavo preso político que muere bajo custodia desde las elecciones de julio de 2024.

Líderes opositores subrayaron que cada día de prisión cuenta y que “la vida y la salud de cientos de personas están en juego”. Por ello, hicieron un llamado al régimen venezolano y a la comunidad internacional para que se cumpla con la liberación inmediata, completa e incondicional de todos los presos políticos como requisito indispensable para cualquier proceso de transición democrática.

La demanda de la oposición

“La cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen, no se corresponde con la realidad verificable”, afirmaron los opositores, quienes insisten en que las cifras oficiales deben ser contrastadas por observadores independientes y que el proceso debe ser transparentado de forma clara.

Esta disputa sobre las cifras de liberación de presos políticos se da en un contexto de crisis política y social en Venezuela, con presiones internas e internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión.