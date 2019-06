La palabra de Tomás Dente, luego de que su hermano Fernando contara que es hijo de un cura

Tomás Dente habló de las declaraciones de su hermano Fernando (Video: “Nosotros a la mañana”, El Trece)

“Antes de morir, mamá me reveló que soy hijo de un cura”.

Fernando Dente fue tapa de revista Gente de esta semana e hizo una revelación íntima sobre su identidad. Ada y José Dente tuvieron cuatro hijos: Lucas (43), Guido (37), Tomás (41) y Fernando (29).

Los mayores no trabajan en el medio mientras que los dos más chicos trabajan en el ambiente artístico. Tomás es periodista y actualmente se destaca en Nosotros a la mañana, y Fernando es actor y hace comedia musical.

En la entrevista que brindó el más chico de los Dente asegura el arte lo “salvó de la violencia familiar” y también de su sexualidad: “Soy gay, orgulloso de mí y de mis deseos”.

Después de leer algunas de las declaraciones que hizo su hermano, Tomás Dente se tomó unos minutos en Nosotros a la mañana. “Voy a ser muy claro. Trabajo hace mucho tiempo en televisión. Sé perfectamente de qué se trata esto y siempre digo que los límites los pone uno“, aseguró el periodista.

“Somos cuatro hermanos y por supuesto que voy a bancar incondicionalmente las decisiones de ellos. Si Fer tuvo la necesidad de contar parte de su retrospectiva es lícito. Yo no voy a decir nada al respecto. De ninguna manera”, continuó y resaltó: “Creo que se lo tienen que preguntar a él. Él es quien hizo la declaración“.

Por su parte, destacó que “estamos en una televisión muy autoreferencial en la cual los periodistas, que tenemos una función, nos ponemos en el centro de la escena y contamos cuestiones íntimas y privadas” y se diferenció: “Cada uno que haga lo que quiera. Yo no me voy a subir a este juego. No voy a hablar. No voy a revelar ningún detalle íntimo de mi vida ni de las personas de familia, ni de quienes hoy no están“.

Tomás hizo referencia a sus padres -Ada murió de cáncer en 2009, y José, en 2014-. “Ninguno de los dos tienen la posibilidad de aclarar nada ni de defenderse”, agregó y aseveró que no volverá a referirse al tema: “No me busquen porque van a perder el tiempo”.

