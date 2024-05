La palabra de Tyson Fury luego de perder con Oleksandr Usyk: "Boxeo porque me encanta"

Tyson Fury ha logrado muchos nocauts dramáticos, y podría haber sido autor de otro, si hubiera sabido que lo necesitaba. El británico se quedó corto en las tarjetas contra Oleksandr Usyk en su dramática pelea de unificación del campeonato de Peso Pesado el sábado en Riad, Arabia Saudita, perdiendo una decisión dividida para sufrir la primera derrota de su carrera. Con la derrota, cedió su título del CMB a quien ahora es el campeón indiscutible de la división en el boxeo.

"Siempre digo que se trata de que me paguen y de echar un polvo. Lo hicimos esta noche. Agradezco a Oleksandr por la buena pelea. Fue una pelea cerrada, ¿sabes? Creo que pensé que hice suficiente, pero no soy un juez. No puedo juzgar una pelea mientras la estoy boxeando. Si me hubieran dicho en la última ronda o lo que fuera, 'Estás caído, sal e intenta acabar con él', lo habría hecho. Pero todos en la esquina creían que estábamos arriba", dijo Fury al comienzo.

Publicidad

Luego, Tyson indicó: "Todo lo que tenía que hacer era seguir boxeando, hacer lo que estaba haciendo y pensé que lo estábamos consiguiendo. Pero fue lo que fue. No voy a llorar por la leche derramada. He tenido muchas victorias y le di la gloria a Dios. Tuve esta derrota en una pelea muy reñida con un buen hombre como Usyk, y fue lo que fue. Hice lo mejor que pude allí. De hecho, me estaba divirtiendo mucho. No sé si lo parecía, pero estaba jugando, con las manos a la espalda, y lo estaba disfrutando".

Tyson Fury y su visión de la pelea

"Es un buen peleador, Oleksandr, yo lo estaba atrapando y él me estaba atrapando a mí, y fue una buena pelea, así que espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo cuando me golpearon en la cara. Digamos que gané cinco de los primeros seis, y luego en los seis siguientes también gané algunos. Estuvo cerca, no lo sé. Hice lo mejor que pude y fue lo que era, quedándome corto. Uno de los jueces me hizo ganar y los otros dos no, así que no me puedo quejar", agregó el británico.

Para cerrar, Tyson Fury sostuvo: "No boxeo aquí porque no tengo dinero. Estoy boxeando porque me encanta. ¿Lo entiendes? Dentro de unos meses cumpliré 36 años y practico boxeo desde pequeño. ¿Dónde termina todo esto? ¿Tienes cien peleas, daño cerebral y una silla de ruedas? No estoy seguro. Lo único es que todo el tiempo sigo amando el juego y me divertí allí. Me estaba divirtiendo mucho, luego sigo haciéndolo. Cuando ya no pueda hacer eso, lo empacaré".