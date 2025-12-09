Las intensas lluvias registradas en Calingasta provocaron la inundación total del Barreal Blanco, uno de los paisajes más emblemáticos de San Juan, conocido por su superficie arcillosa y su apariencia lunar. Frente a esta situación, el Ministerio de Cultura y Deportes, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, emitió un comunicado para solicitar a turistas y visitantes que no accedan al lugar mientras permanezca anegado.

El organismo advirtió que el suelo de la Pampa es extremadamente frágil y, al estar saturado de agua, cualquier ingreso de vehículos o peatones dejaría huellas irreversibles. “Pedimos a turistas y visitantes no ingresar al sector, para evitar marcas y daños en su sensible suelo arcilloso”, señaló la comunicación oficial.

Luego de las lluvias, el barro compacto que caracteriza al Barreal Blanco se convirtió en una vasta superficie húmeda y resbaladiza que podría tardar semanas en secarse completamente. Técnicos ambientales explicaron que, en estas condiciones, el terreno pierde cohesión y se vuelve vulnerable a fracturas, marcas profundas y compactación permanente.

El Ministerio subrayó además el valor patrimonial del área, recordando que el sitio no solo es atractivo turístico, sino un patrimonio natural que debe preservarse. “La Pampa es parte de nuestro patrimonio natural. No somos dueños, somos guardianes”, concluyó el comunicado, apelando a la responsabilidad colectiva para proteger uno de los escenarios más icónicos de la provincia.

