La cuenta regresiva terminó y este fin de semana comenzará el Torneo Apertura 2026 de la División A Masculino de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Con partidos repartidos entre viernes y domingo, el certamen promete intensidad desde la primera fecha.

El vigente campeón, Huarpe FC, iniciará la defensa del título el domingo 1 de marzo ante SEC en el estadio de Parque Norte. El conjunto huarpe llega como el equipo a vencer tras consagrarse en 2025 y buscará comenzar con el pie derecho.

Por su parte, el subcampeón 2025, Barrio de Pie, tendrá acción este viernes 27 de febrero cuando enfrente a B° Mercedario en cancha de Laprida. Será uno de los cruces más atractivos de la jornada inicial.

Con 16 equipos en competencia y Mineros quedando libre en la jornada inicial, el Apertura comienza a marcar el pulso de una temporada que promete paridad. El futsal sanjuanino vuelve a escena y la ilusión se renueva en cada cancha.

Programación – Fecha 1

Viernes 27 de febrero

Reserva: 21 | Primera: 22

Alianza vs Krause – Cancha de Alianza

Huailan vs Unión – Huailan

Villa Porres vs La Gloria – Barrio Pampa

Barrio de Pie vs B° Mercedario – Laprida

Barrio CGT vs Sportivo Desamparados – Barrio CGT

Defensores Argentinos vs B° Rivadavia – San Pedro

Domingo 1 de marzo

Reserva: 20 | Primera: 21