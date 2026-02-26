EE. UU. suaviza veto petrolero bajo estrictas condiciones para Cuba

En el marco de la cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM) celebrada en San Cristóbal y Nieves, el Gobierno de Estados Unidos anunció una flexibilización en las restricciones para exportar petróleo venezolano hacia la isla de Cuba. El Departamento del Tesoro aclaró que esta medida está destinada exclusivamente al sector privado cubano, permitiendo el uso del combustible para fines tanto comerciales como humanitarios. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que cualquier desvío de este recurso hacia manos del gobierno o militares cubanos provocará el restablecimiento inmediato de las sanciones.

Al referirse a la situación de la isla, Rubio afirmó ante la prensa: “Cuba necesita cambiar. Necesita cambiar drásticamente porque es su única oportunidad para mejorar la calidad de vida de su pueblo”. El funcionario también señaló que la crisis actual podría ser la más grave desde la revolución de 1959, responsabilizando únicamente a las autoridades locales.

Publicidad

Respecto a posibles aperturas, declaró: “Si (las autoridades cubanas) quieren llevar a cabo esas reformas drásticas que abran el espacio para la libertad económica y, finalmente, política para el pueblo cubano, obviamente a los Estados Unidos les encantaría ver eso”.

La preocupación por la estabilidad regional fue compartida por mandatarios caribeños. Andrew Holness, primer ministro de Jamaica, manifestó que “el sufrimiento humanitario no beneficia a nadie” y que “una crisis prolongada en Cuba no se quedará confinada a Cuba”. En sintonía, Terrance Drew, primer ministro de San Cristóbal y Nieves, enfatizó que “una Cuba desestabilizada nos desestabilizará a todos”.

Publicidad

Por su parte, Canadá se diferenció de la postura estadounidense manteniendo relaciones cordiales y anunciando una ayuda económica de 5,8 millones de dólares estadounidenses para paliar la escasez de combustible y los apagones en la isla.

Durante el encuentro, Rubio también defendió la gestión tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero. El secretario aseguró que “Venezuela está mejor hoy de lo que estaba hace ocho semanas” y añadió que “nuestra prioridad inicial tras la captura de Maduro fue garantizar que no hubiera inestabilidad, que no hubiera una migración masiva y que no hubiera un desbordamiento de violencia, y creemos que lo hemos logrado”.

Publicidad

Actualmente, Washington colabora con la presidenta interina Delcy Rodríguez, con quien Donald Trump ha mostrado satisfacción por la apertura a petroleras estadounidenses, aunque bajo amenazas de violencia si no cumple sus directrices.

Finalmente, la agenda del secretario incluyó una reunión con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aime, quien recientemente asumió el poder con respaldo de Estados Unidos para enfrentar la violencia de las pandillas. Asimismo, Rubio mencionó que su país estudia la respuesta "en consecuencia" tras el reciente anuncio de Cuba sobre la muerte de cuatro personas en una lancha matriculada en Florida.