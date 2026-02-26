Un aficionado del Real Madrid fue expulsado del estadio tras realizar el saludo nazi en la previa del triunfo 2-1 frente al Benfica, en un partido que ya estaba marcado por la tensión alrededor del caso Prestianni.

El sujeto fue captado por las cámaras de seguridad del estadio mientras efectuaba el gesto, considerado una manifestación de odio y apología del nazismo. Tras identificarlo, el club activó el protocolo correspondiente y ordenó su inmediata expulsión del recinto.

Actuación inmediata y expediente abierto

Desde la institución madrileña informaron que se abrió un expediente interno para analizar lo sucedido y determinar posibles sanciones adicionales. Además, aseguraron que colaborarán con las autoridades competentes en caso de que el hecho derive en una investigación formal.

El episodio generó un fuerte repudio en redes sociales y volvió a poner el foco en la lucha contra expresiones discriminatorias dentro de los estadios europeos.

Un partido con clima caliente

El encuentro, que terminó 2-1 a favor del conjunto español, ya estaba atravesado por la controversia vinculada al caso Prestianni, situación que había elevado la temperatura en la previa.

Sin embargo, el gesto del aficionado eclipsó momentáneamente lo deportivo y obligó al club a pronunciarse con rapidez para evitar que el hecho empañara la imagen institucional.

El Real Madrid reiteró su compromiso contra cualquier manifestación de odio o discriminación y remarcó que este tipo de conductas no representan los valores de la entidad.