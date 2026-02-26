Roberto Méndez de Neumáticos Neumen admitió: "Robábamos con los precios"

Roberto Méndez, el fundador y CEO de Neumen, admitió que durante años el sector de neumáticos aplicó precios abusivos al consumidor. Méndez, quien inició su trayectoria profesional a finales de los 70 y principios de los 80 como vendedor en la fábrica de reconstrucción Cincotta, reconoció abiertamente: “Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”.

Su compañía, que nació en febrero de 1986 con un local en Avellaneda y un equipo de cinco vendedores dedicados a comercializar protectores para camiones, celebra este año su 40° aniversario consolidada como una cadena con más de 40 puntos de venta en el AMBA, Tandil, Mar del Plata, Junín, Necochea, Córdoba, Salta y Tucumán.

Publicidad

Neumen se convirtió en distribuidor de Pirelli en 1988, posicionándose con el tiempo como el número uno de la firma italiana en el país, además de distribuir amortiguadores Monroe y Fric-Rot, lubricantes TotalEnergies, baterías Mateo y filtros MANN. En su proceso de expansión, la firma completó la apertura de 20 sucursales en junio de 1995, obtuvo la certificación de calidad ISO9001 en 2004 e inauguró su primer local en Córdoba en 2009. Actualmente, la empresa emplea a más de 500 personas y atiende a un promedio mensual de 15.000 clientes.

En declaraciones recientes, el empresario destacó que la gestión actual busca una rentabilidad normal y respaldó las medidas oficiales. Al respecto, Méndez señaló: “Veo bien cuando Federico Sturzenegger dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos marcando en un 60, 70%”.

Publicidad

Esta admisión ocurre en un contexto de fuerte tensión sectorial tras el anuncio del cierre definitivo de la planta de Fate en Virreyes y el despido de 920 trabajadores. Ante los dichos de Méndez, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X: “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien. VLLC”.