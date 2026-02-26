Andar en bicicleta permite trabajar con más intensidad que una caminata, ya que al mover grandes grupos musculares de forma continua el cuerpo consume más energía en períodos relativamente cortos de tiempo. Esto puede traducirse en mayor quema de calorías por sesión, especialmente si el ritmo es sostenido o se incluyen pendientes y variaciones de velocidad.

Según comparaciones de ejercicios aeróbicos, pedalear a una velocidad moderada puede quemar más calorías por hora que caminar a paso constante y también fortalecer la musculatura de las piernas.

Además, el ciclismo es de bajo impacto para las articulaciones, por lo que resulta adecuado para personas con algunas limitaciones físicas o que buscan un ejercicio más suave para sus rodillas, aunque la intensidad puede adaptarse a distintos niveles de condición física.

La caminata es muy accesible: no requiere equipamiento especial ni técnica, y puede realizarse casi en cualquier lugar. Aunque la quema de calorías es más moderada frente a una bicicleta pedaleada con intensidad, caminar regularmente (por ejemplo 30 minutos al día) puede contribuir al descenso de peso, mejorar la circulación y aportar beneficios cardiovasculares.

Además, al ser una práctica con menor impacto en las articulaciones, suele ser recomendable para principiantes, personas sedentarias o quienes retoman la actividad física, y facilita la constancia, que es clave para cualquier objetivo de salud y pérdida de peso.

¿Cuál elegir según tus objetivos?

No existe una elección universal:

Si tu objetivo principal es maximizar la quema calórica en menos tiempo, la bicicleta puede ser más efectiva.

Si buscas una actividad más fácil de sostener a largo plazo y con menor riesgo de lesiones, caminar puede ser ideal.

Expertos en fitness señalan que lo más importante es encontrar una rutina que disfrutes y puedas mantener con regularidad, ya que la constancia es lo que produce resultados en la pérdida de peso.

Una alternativa interesante es combinar ambas actividades: caminar algunos días y pedalear otros, lo que permite trabajar diferentes capacidades físicas, evitar la monotonía y mejorar la adherencia al programa.