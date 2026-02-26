Música en vivo y stands de artesanos: todo listo para la Feria de Emprendedores

Este sábado 28 de febrero, el departamento de Rawson será el escenario de una nueva edición de la Feria de Emprendedores, un evento que busca visibilizar y potenciar el talento local. La cita está programada para las 9 de la mañana en el Paseo "Mujeres de América", un espacio al aire libre ubicado en la intersección de calles Manuel Lemos y Cenobia Bustos, donde convergerán la creatividad, la gastronomía y la música en vivo.

La jornada, organizada por la Asociación Civil Rawson Sur, contará con la participación de vendedores de distintos rubros que ofrecerán sus productos en un ambiente pensado para el encuentro familiar. Los asistentes podrán recorrer stands llenos de propuestas innovadoras, que van desde artesanías y objetos de diseño hasta opciones gastronómicas para todos los gustos. La entrada será libre y gratuita, con el objetivo de fomentar el acceso de toda la comunidad a esta iniciativa que promueve la economía regional.

Además de la exposición y venta de productos, la feria tendrá un atractivo musical en vivo que acompañará la jornada, generando un clima festivo y distendido. Los organizadores destacaron que el evento está pensado como un punto de encuentro para las familias rawsinas y para todos aquellos que deseen apoyar el emprendedurismo local en un espacio al aire libre.

Quienes estén interesados en formar parte de la feria como expositores aún pueden reservar su stand. Para ello, deberán comunicarse al número 2644426589, donde recibirán información sobre los requisitos y la disponibilidad de espacios.

La Feria de Emprendedores se consolida así como una propuesta recurrente en Rawson, apostando a la difusión del trabajo artesanal y la generación de un circuito de consumo consciente y cercano. La cita es este sábado desde las 9 en el Paseo "Mujeres de América", con entrada libre para todo público.