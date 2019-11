La petrolera saudita Aramco comenzará a cotizar en la bolsa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

La compañía estatal saudita Aramco, la mayor petrolera del mundo, anunció hoy su próxima salida a la Bolsa de Riad (Tadawul) horas después de que la Autoridad de Mercados de Capital (AMC) diera el visto bueno.



"Con esto empieza el proceso de salir a la Bolsa de manera oficial", dijo hoy en una presentación pública el gobernador de Inversiones Públicas de Aramco, Yaser al Rumayan.



El precio y la fecha de salida a Bolsa de Aramco están todavía por determinar, pero Al Rumayan aseguró que "en los próximos diez días" se elaborarán informes de analistas nacionales e internacionales para fijar un rango de precio de la empresa y tras "5 o 7 días" la empresa saldrá a la bolsa de Riad, reportó la agencia EFE.



El director ejecutivo de la petrolera, Amín Al Naser, aseguró que las estimaciones del Consejo de Administración de la petrolera es que se distribuirán ganancias "a no menos de US$ 75.000 millones anuales para el año 2020".



Al Naser recordó que en 2018 la empresa generó más de US$ 111.000 millones en ingresos netos y que es "la empresa más fuerte financieramente en comparación con cualquier otra en el mundo.



La salida a bolsa de Aramco es uno de los elementos estrella del proyecto Vision 2030, que impulsa el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, para diversificar la economía saudita.



En el primer semestre de 2019, la petrolera logró un beneficio neto de US$ 46.938, un 11,3% menos que en el mismo período del año anterior, por el descenso de los precios del crudo.