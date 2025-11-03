La picante pelea entre Luck Ra y Wanda Nara en MasterChef

La Joaqui se ausentó de MasterChef Celebrity debido a una gira musical, y su lugar fue defendido por su novio, el cantante Luck Ra. Ambos se apoyan públicamente en sus carreras, tal como ella lo hizo a su lado en La Voz Argentina. En su noche de debut como cocinero, Luck Ra se enfrentó a la famosa cinta electrónica y defendió un "plato infantil" con mucho humor.

En la nueva noche de competencia, los participantes se enfrentaron a la cinta y no pasaron por el mercado, sino que debieron tomar los ingredientes a medida que iban apareciendo. La consigna principal era que el plato final incluyera algo hervido, algo al horno y algo frito.

Luck Ra, quien fue elegido por El Peque Schwartzman para comenzar el desafío, optó por preparar un pollo con verduras, el cual emplató dedicado al público infantil.

Para asegurar el paso al balcón, el cantante usó su carisma: caminó hacia el jurado cantando "La Morocha" y hasta se animó a bailar con Wanda Nara. A la hora de defender su preparación, Luck Ra ofreció un discurso creativo: "Viniendo para acá, me dijeron: 'Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido'. Entonces, se me ocurrió hacer un menú kids".

Junto al plato, Luck Ra dejó una servilleta para que los chefs pudieran "comer el pollo con la mano". Sin embargo, al abrirla, los jurados descubrieron un mensaje particular: "No quiero dormir en el sillón, dejame pasar".

Con lo que él mismo llamó "chamullos elegantes", en referencia a Rodrigo, el cantante conquistó al jurado y a Wanda, quienes decidieron enviarlo directamente al balcón, asegurando así su permanencia en el certamen.

Mientras Luck Ra estaba concentrado en la preparación de su plato, Wanda Nara se acercó a su estación para hacerle una pregunta personal: si quería casarse con La Joaqui.

El cantante se puso visiblemente nervioso por la consulta, y respondió: "Me pregunta cosas que uno las tiene que pensar. Ojo, yo me quiero casar, pero no me lo podés preguntar mientras estoy en la cocina porque te puedo responder cualquier cosa". Ambos, Luck Ra y La Joaqui, ya habían manifestado públicamente sus deseos de casarse, aunque aclararon que no sería inmediatamente, ya que quieren seguir disfrutando de su feliz noviazgo.