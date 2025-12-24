El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) se encuentra promoviendo un trámite poco conocido entre sus afiliados, que permite acceder a una serie de planes y beneficios de alto impacto en la cobertura de salud y servicios complementarios. La gestión, según informaron desde el organismo, apunta a que más afiliados puedan sumar apoyos adicionales a los ya vigentes.

El trámite en cuestión, disponible para titulares de la prestación en todo el país, permite la inclusión en programas especiales de salud, medicamentos gratuitos o con descuentos, y accesos a prestaciones de rehabilitación y acompañamiento domiciliario. El objetivo es ampliar el alcance de beneficios que muchas veces quedan sin utilizar por falta de conocimiento entre los propios afiliados.

Desde PAMI destacaron que, a través de este procedimiento administrativo, también se facilita la vinculación con redes de atención más amplias y se promueve una mejor articulación con profesionales de salud, contribuyendo a una atención más integral de las necesidades de los adultos mayores. Además, se informó que no requiere costos adicionales para los afiliados y que la mayoría de los requisitos pueden cumplirse de manera digital.

La entidad insistió en la importancia de que los jubilados y pensionados consulten sobre este trámite en los centros de atención o mediante la plataforma oficial, ya que muchos desconocen su existencia pese a los beneficios asociados. También se detalló que la adhesión a algunos de los planes puede implicar el acceso a equipamientos médicos, terapias y dispositivos de asistencia que ayudan a mejorar la calidad de vida de quienes los necesitan.

PAMI aclaró que la puesta en valor de este trámite forma parte de una serie de medidas orientadas a mejorar la inclusión y la cobertura de servicios para las personas mayores, especialmente en momentos en que el acceso a prestaciones de salud se vuelve cada vez más necesario para una población con demandas crecientes.