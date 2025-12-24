La Corte Suprema de Justicia cerró la causa por abuso sexual contra el dramaturgo y director teatral Pepe Cibrián Campoy, al entender que no existen elementos probatorios suficientes para sostener la acusación en su contra. La resolución puso fin al proceso judicial que se había prolongado por varios meses y que generó repercusión mediática.

El fallo fue adoptado por la mayoría de los ministros del máximo tribunal, que consideraron que las pruebas presentadas durante la investigación no alcanzan para sostener la acusación penal contra Cibrián, por lo que corresponde dar por finalizado el expediente sin avanzar a juicio oral. La decisión se inscribe en un marco de garantías procesales y en la evaluación de la carga probatoria mínima necesaria para llevar a cabo un debate oral y público.

La causa había sido iniciada tras una denuncia por abuso sexual que llegó a instancias judiciales, dando lugar a medidas de investigación y testimonios. Sin embargo, a lo largo del desarrollo del expediente, la Procuración Fiscal y los magistrados remitieron observaciones sobre la insuficiencia de evidencias físicas y testimoniales que permitan sostener la acusación más allá de toda duda razonable.

La decisión de la Corte Suprema fue celebrada por el entorno de Cibrián y por representantes legales del artista, que destacaron la importancia de la resolución como una confirmación de la presunción de inocencia y una reafirmación del debido proceso. Por el contrario, sectores vinculados a las organizaciones de defensa de derechos de las víctimas expresaron su rechazo y preocupación por el cierre de la causa sin juicio.

El fallo se suma a una serie de criterios jurisprudenciales del máximo tribunal sobre la evaluación de la prueba suficiente en causas de delitos sexuales, y se espera que las consideraciones del tribunal sean analizadas en el ámbito jurídico como un precedente para casos de naturaleza similar.