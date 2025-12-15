Después de más de siete años atravesando un proceso judicial por una gravísima acusación, la historia de Luis Ángel Godoy dio un giro inesperado en los tribunales de La Plata. En el juicio oral, su hija (quien había sido señalada como víctima) declaró que había mentido y que lo hizo bajo presiones familiares.

La causa se había iniciado en 2018, cuando la entonces pareja de Godoy lo denunció por el presunto abuso sexual de la hija que tenían en común. Según la acusación original, los hechos habrían ocurrido cuando la niña tenía entre siete y diez años, en el domicilio familiar.

Publicidad

Durante todo el proceso, el ingeniero permaneció en libertad gracias a una exención de prisión, aunque la investigación avanzó durante años con idas y vueltas judiciales. En un primer momento, la Cámara de Apelaciones de La Plata dictó el sobreseimiento por falta de pruebas, pero esa decisión fue luego revocada por el Tribunal de Casación, que ordenó continuar con la causa.

Finalmente, el expediente llegó a juicio oral el jueves pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, presidido por la jueza Carmen Palacios Arias. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Viviana Arturi, mientras que la madre de la joven se presentó como particular damnificada.

Publicidad

El punto clave del debate fue la declaración de la presunta víctima, hoy mayor de edad, quien afirmó que su testimonio brindado en Cámara Gesell había sido falso. Según relató, fue presionada y amenazada por su madre y su abuela materna en el marco del conflicto por la separación de sus padres.

La versión fue respaldada por el psicólogo que acompañó a la joven, quien ratificó que el relato había sido construido bajo presión. La madre, en cambio, sostuvo la acusación original durante el juicio.

Publicidad

Ante este escenario, la fiscalía concluyó que no existió el delito denunciado, desistió de continuar con la producción de pruebas y solicitó el cierre del caso. Con la acusación retirada, la jueza resolvió absolver a Luis Ángel Godoy.

Además, ordenó abrir una nueva investigación contra la madre de la joven por falso testimonio agravado, causa en la que también quedó mencionada la abogada de la expareja de Godoy, quien será investigada en el mismo expediente.

Recién después de escuchar la sentencia, Godoy “pudo volver a respirar tranquilo”, según relataron personas de su entorno. Desde la defensa anticiparon que acompañarán el avance de la nueva investigación, mientras el ingeniero intenta dejar atrás siete años de calvario judicial.