La interna de UPCN San Juan sumó un movimiento clave a días de ponerse en marcha el cronograma electoral. Alejandro Savoca y Carlos Quinteros, dos de los referentes de la oposición, resolvieron unificar fuerzas y competir juntos en una misma lista para enfrentar al oficialismo que lidera el histórico secretario general José “Pepe” Villa. La decisión busca consolidar a la oposición y superar los obstáculos que, denuncian, vienen enfrentando para reunir los avales necesarios.

El acuerdo se terminó de sellar el jueves por la noche, según confirmó el propio Savoca a DIARIO HUARPE. “Decidimos la unión con Quinteros porque entendemos que este es el camino para darle una alternativa real a los afiliados”, explicó el dirigente, que encabezará la nómina opositora como candidato a secretario general.

En ese esquema, Carlos Quinteros ocupará el segundo lugar de la lista como candidato a secretario adjunto. “El acuerdo que logramos es para que yo sea candidato a secretario general y Carlos vaya en la misma lista como adjunto”, detalló Savoca, al subrayar que la prioridad fue dejar de lado diferencias internas para construir una opción competitiva frente al oficialismo.

Uno de los factores determinantes para el acercamiento fue la dificultad que, según denunciaron, tienen los sectores opositores para reunir avales. Savoca recordó que no les permiten ingresar a reparticiones públicas ni a municipios para buscar apoyos entre los afiliados, lo que complicó seriamente el cumplimiento de los requisitos formales. “Esto nos va a permitir alcanzar los 800 avales necesarios para poder competir”, aseguró, al destacar que la unión fortalece la logística y la llegada territorial.

Frente a esas restricciones, la oposición debió recurrir a mecanismos alternativos. Incluso habilitaron un número telefónico (264-4775439) para que los afiliados se contacten y coordinar encuentros fuera de sus lugares de trabajo, con el objetivo de firmar los avales. Esa estrategia, ahora reforzada con la unidad entre Savoca y Quinteros, es vista como clave para destrabar el proceso.

Más allá de lo operativo, ambos dirigentes coincidieron en que la unión también responde a una mirada política común: la necesidad de renovar la conducción del gremio. En la oposición sostienen que UPCN necesita una nueva etapa, con mayor participación de los afiliados y cambios en la forma de conducción, luego de años bajo el mismo liderazgo.

Con este escenario, el frente opositor confía en cumplir antes del 9 de febrero con los requisitos exigidos por el estatuto y quedar habilitado para competir en las elecciones previstas para el 9 de abril. De lograrlo, la contienda marcará una de las disputas internas más fuertes de los últimos años en el gremio estatal.

La unidad entre Savoca y Quinteros reconfigura el mapa electoral de UPCN San Juan y eleva la temperatura de una elección que ya venía cargada de denuncias, cruces y tensión política, y que promete un mano a mano de alto voltaje frente al oficialismo de José “Pepe” Villa.