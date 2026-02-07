El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que amplía en 80.000 toneladas el cupo para la importación de carne vacuna argentina, lo que eleva el total habilitado a 100.000 toneladas anuales. La medida tendrá vigencia durante 2026 y se enmarca en una estrategia para reforzar la oferta interna y moderar los precios de la carne en el mercado estadounidense.

Hasta ahora, Argentina contaba con un cupo de 20.000 toneladas. Con la nueva disposición, la cantidad se quintuplica y permitirá el ingreso adicional de recortes de carne vacuna magra bajo un esquema de cupo arancelario. Según estimaciones oficiales, la ampliación podría generar ingresos adicionales cercanos a los USD 800 millones para la balanza comercial argentina.

En el texto oficial, Trump sostuvo que el suministro interno de recortes de carne magra resulta insuficiente para satisfacer la demanda a precios razonables. En ese marco, consideró “necesario y apropiado” aumentar de manera temporal el volumen de importaciones alcanzadas por el cupo arancelario y asignar la totalidad de la cantidad adicional a la Argentina.

La Casa Blanca precisó que el decreto autoriza la importación libre de aranceles de 80.000 toneladas métricas adicionales por año, que se distribuirán en cuatro cuotas trimestrales de 20.000 toneladas cada una. La primera estará disponible del 13 de febrero al 31 de marzo de 2026; la segunda, del 1 de abril al 30 de junio; la tercera, del 1 de julio al 30 de septiembre; y la cuarta, del 1 de octubre al 31 de diciembre de ese año.

Desde el gobierno estadounidense indicaron que la medida responde a problemas de abastecimiento derivados de años de sequía e incendios forestales, que afectaron los pastizales y redujeron la producción ganadera. A esto se sumó una caída del stock vacuno, que en enero de 2026 se ubicó en 86,2 millones de cabezas, el nivel más bajo desde que existen registros, además de restricciones a la importación de ganado desde México por razones sanitarias.

En este contexto, el precio promedio de la carne molida en Estados Unidos alcanzó en diciembre de 2025 los 6,69 dólares por libra, el valor más alto registrado. La ampliación del cupo busca aumentar la oferta y contener esos precios para los consumidores.

Desde la Argentina, el canciller Pablo Quirno confirmó la publicación de la decisión presidencial y señaló que la ampliación del cupo permitirá incrementar de manera significativa las exportaciones del sector cárnico. De acuerdo con datos del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, en base a cifras de la Dirección General de Aduanas, los envíos de carne bovina enfriada y congelada a Estados Unidos rondaron las 45.000 toneladas, por un valor de unos 345 millones de dólares, un volumen que podría crecer con la entrada en vigencia del nuevo esquema.