Como fusionar los géneros populares como el tango y el folklore, con técnicas y arreglos instrumentales desde la formación académica, no es una tarea sencilla de lograr, pero con el talento y toque de Lucas Maureira y el Trío de Cuerdas Ámbar, lo hacen posible.

Este ensamble que ya está adquiriendo un nombre dentro de los circuitos musicales dentro y fuera de la provincia, tendrá una nueva participación para el programa Unísono, el ciclo federal que produce el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y que se emite todos los fines de semana en la TV Pública.

En dicho espacio, el grupo mostrará su repertorio ante todo el país en una intervención cuidada y preparada para una plataforma que busca promover todas las expresiones musicales emergentes del país. La emisión tendrá lugar en el canal público, en su nuevo horario, este domingo 8 de febrero a las 17 hs.

Además que los grupos y solistas del país presentan sus obras desde el lugar de origen, hay también videos clips, segmentos especiales, homenajes y comentarios de artistas consagrados. En esta oportunidad, quien oficiará las presentaciones, será el cantautor Manuel Wirtz.

Además de los sanjuaninos, participan el grupo Chimbe Junto a Carca, de la provincia de Buenos Aires, Hernán Díaz de La Rioja, el ensamble Damián Verdún & El Charangazo; y finalmente, So Miranda de Río Negro y Bambú de la Ciudad de Buenos Aires.

Lo destacable del ensamble sanjuanino, es que Lucas y Ámbar, funciona como un cuarteto compacto, cuya propuesta se caracteriza por un marcado uso del contrapunto y melodías de gran expresividad. Las cuerdistas de Ámbar son Ariadna Cibeira, Maite Benavídez y Soany Sevilla, en violín, viola y cello.

Unísono lleva 286 emisiones, y presentaciones de más de 3020 grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales por la pantalla de la Televisión Pública. Producido por INAMU, difunde grupos y solistas que producen su música de forma independiente, con la palabra de sus protagonistas quienes presentan sus obras desde sus hogares al tuyo. Con el apoyo de grandes referentes de nuestra música presentando a las agrupaciones. Además, videos especiales, homenajes y sorpresas.

El ciclo también se replica en los canales AUNAR, Xama (San Juan), Señal U (Mendoza), Canal 9 (Santa Cruz), RTN Neuquén, Canal 3 (La Pampa), Canal 11 - Ushuaia (Tierra del Fuego) y TV Digital Villa Mantero (Entre Ríos).

En dicho espacio televisivo, fueron invitados figuras como León Gieco, Susana Rinaldi, David Lebón, Gustavo Santaolalla, Hilda Lizarazu, Patricia Sosa, Peteco Carabajal, Ariel Ardit, Liliana Vitale, Diego Frenkel, Bruno Arias, Charo Bogarin, Willy Quiroga, Sandra Mihanovich, Palo Pandolfo, Julia Zenko y Victor Heredia, entre otros.