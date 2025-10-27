En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) incautaron dos kilogramos de cocaína en la provincia de San Juan y detuvieron a dos hombres mayores de edad, principales sospechosos de la maniobra.

La investigación comenzó en septiembre, cuando la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Juan detectó una organización dedicada al tráfico de drogas entre San Juan y Córdoba. Los sospechosos, conocidos como “El Cordobés” y “El Sanjuanino”, habían planificado trasladar la droga por la Ruta Nacional N°40, lo que permitió a los uniformados establecer vigilancia sobre la zona del departamento Pocito.

Lo que incautó la Policía Federal durante el operativo en Pocito.

El operativo culminó con la detención de ambos hombres y el secuestro de los dos kilogramos de cocaína que transportaban en un vehículo. Uno de los sospechosos agredió previamente a un efectivo policial durante el arresto.

Por orden judicial, se allanaron los domicilios de los detenidos en San Juan capital y Chimbas, donde se incautaron varias dosis de cocaína, cinco celulares, tres tablets, una balanza de precisión, dólares estadounidenses, elementos de fraccionamiento y documentación relevante.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal de Garantías, a cargo del Dr. Leopoldo Rago Gallo, imputados por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737). La investigación fue supervisada por las fiscales Gabriela Ventimiglia y Carolina Menéndez, de la Unidad Fiscal San Juan – Área de Atención Inicial.

El procedimiento forma parte de una estrategia nacional para desarticular maniobras de tráfico de drogas en diversas provincias, fortaleciendo el control sobre las rutas y la circulación de estupefacientes.