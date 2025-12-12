El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan pidió al Gobierno nacional una corrección urgente en el nuevo esquema de subsidios energéticos que entrará en vigencia el 1 de enero de 2026. La solicitud busca evitar lo que desde el organismo describen como un "shock tarifario" para miles de familias sanjuaninas. Así lo confirmó Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE, en el Café de la Política.

La presentación provincial se realizó tras la Resolución 484 de la Secretaría de Energía, que abrió a consulta pública una nueva mecánica de subsidios. El esquema prevé reemplazar el sistema de segmentación (N1, N2 y N3) por un modelo binario: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. A la vez, fija límites de consumo considerados base para recibir asistencia: 300 kWh mensuales en verano e invierno, y 150 kWh el resto del año.

Según Ferrero, ese tope es incompatible con la realidad climática y socioeconómica local. San Juan tiene inviernos muy fríos y veranos sofocantes, una combinación casi única en el país. A esa particularidad se suman otros factores que incrementan el consumo eléctrico: construcciones antisísmicas poco eficientes, electrodomésticos antiguos y una infraestructura de gas que no llega a más del 60% de los hogares. “No hay alternativa más que usar electricidad para cuestiones de subsistencia”, remarcó.

Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE San Juan.

El EPRE presentó estudios técnicos y antecedentes para justificar un pedido clave: duplicar los topes establecidos por Nación. Es decir, llevar los 300 kWh mensuales a un piso cercano a 600 kWh durante invierno y verano, y duplicar también el límite de temporada intermedia. Además, solicitó que la bonificación extraordinaria del 25%, prevista solo para 2026, se convierta en un beneficio permanente para San Juan. Ese refuerzo, sostienen, es imprescindible debido a las condiciones climáticas y estructurales que no cambiarán en el corto plazo.

“Si se firman los límites tal como están, veríamos un incremento sustantivo en las facturas porque la parte subsidiada sería más chica”, advirtió Ferrero, marcando que las consecuencias de no modificar el esquema serían inmediatas. Y agregó: “Estamos tratando de evitar ese shock tarifario. La equidad es tratar distinto a quienes son distintos”.

Ferrero explicó que, hoy, un hogar con ingresos menores a una canasta básica total recibe un subsidio del 50% sobre el componente energético. Ese porcentaje se aplicaba hasta un consumo base mayor al que ahora pretende fijarse. El problema es que el promedio provincial supera ese límite. “Un hogar sanjuanino de bajos recursos consume entre 550 y 600 kWh por mes. Con el tope nacional, la mitad quedaría sin subsidio. Es un golpe importante para la economía familiar”, subrayó.

Sobre el impacto concreto, el funcionario detalló que una vivienda sin subsidios paga cada kWh entre $200 y $210. “Si alguien consume 1.000 kWh, puede recibir una factura de $200.000 o más. Es un consumo elevado, pero no infrecuente en verano”, señaló. Aires acondicionados, construcciones poco aisladas y necesidades especiales —como hogares con personas enfermas— vuelven estos valores accesibles en temporada alta.

A la espera de la respuesta de Nación, el vicepresidente del EPRE insistió en que la presentación provincial no es un reclamo aislado sino una propuesta fundamentada. “No hemos ido a patalear. Hemos presentado un planteo técnico, sólido y razonable”, afirmó. Y dejó una recomendación final para la población: verificar la inscripción en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía). “No derrochar para ahorrar: la eficiencia energética dejó de ser ecológica para convertirse en una necesidad financiera”, cerró.

Ahora, el Gobierno sanjuanino espera que la Secretaría de Energía incorpore las modificaciones solicitadas antes de la entrada en vigencia del nuevo esquema. De lo contrario, las boletas que llegarán en marzo podrían traer un salto tarifario que pondría en tensión a los hogares más vulnerables de la provincia.

Dato

Si no se cambia la decisión, los hogares sanjuaninos enfrentarán aumentos significativos en las boletas de luz, de entre un 20% y un 30%, incluso en las familias de menores ingresos.