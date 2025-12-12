En un contexto de creciente fricción entre Venezuela y Estados Unidos, Vladímir Putin mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro para expresar su apoyo al gobierno venezolano. El Kremlin destacó que Putin reafirmó su solidaridad con el pueblo venezolano y respaldó la política de Maduro orientada a defender la soberanía nacional frente a presiones externas.

Durante el diálogo, ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales conforme al "acuerdo de asociación estratégica y cooperación", vigente desde noviembre de 2025. Este pacto, firmado el 7 de mayo de ese año, establece la continuidad de proyectos conjuntos en áreas comerciales, económicas, energéticas, financieras, culturales y humanitarias.

La Cancillería venezolana confirmó que la conversación reafirmó el "carácter estratégico, sólido y ascendente" de los vínculos entre Rusia y Venezuela.

En paralelo, Bielorrusia también se acercó a Maduro en este escenario de tensión con Washington. Alexander Lukashenko, presidente bielorruso, sostuvo dos encuentros en menos de tres semanas con el embajador venezolano en Moscú, Jesús Rafael Salazar Velázquez, y extendió una invitación para que Maduro visite Bielorrusia.

Según informó la agencia estatal Belta, Lukashenko indicó al enviado venezolano el 25 de noviembre: "Acordamos que, tras resolver ciertos asuntos, usted se tomaría el tiempo para reunirse conmigo y tomar la decisión pertinente, que es de nuestra competencia. Y, de ser necesario, involucraríamos al presidente de Venezuela".

Este acercamiento ocurre en un contexto donde Estados Unidos ha intensificado sus maniobras militares cerca de Venezuela, incluyendo el sobrevuelo de dos cazabombarderos F/A-18 durante 40 minutos en el espacio aéreo venezolano y la confiscación de un buque petrolero por la marina estadounidense.

Por otro lado, el 21 de noviembre Nicolás Maduro le comunicó a Donald Trump su disposición a abandonar Venezuela, siempre que él y su familia reciban una amnistía legal completa. En las negociaciones, Bielorrusia aparece como posible destino para la familia del mandatario venezolano.

Este escenario refleja la compleja dinámica geopolítica en torno a Venezuela, con Rusia y Bielorrusia posicionándose como aliados clave frente a la presión de Estados Unidos y sus acciones en la región.