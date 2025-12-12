Con la temporada 2025 finalizada, la Fórmula 1 se prepara para implementar una de las modificaciones reglamentarias más significativas de los últimos años, que entrará en vigor en 2026.

El Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA aprobó una actualización destinada a resolver un problema recurrente en el formato Sprint, específicamente la vulnerabilidad de la única sesión de Entrenamientos Libres 1 (FP1) durante esos fines de semana.

Hasta ahora, en las jornadas con Sprint, los equipos contaban con apenas 60 minutos en FP1 para ajustar la configuración de sus autos antes de la clasificación rápida. Sin embargo, cualquier interrupción provocada por una bandera roja reducía ese tiempo valioso, afectando la preparación y estrategia de los pilotos y escuderías.

La nueva norma otorga al director de carrera la potestad de extender la duración de la FP1 para compensar el tiempo perdido debido a interrupciones, siempre que estas ocurran antes del minuto 45 de la sesión. Si la bandera roja se produce más allá de ese momento, la práctica finalizará en el horario previsto originalmente. Esta regla se aplicará exclusivamente durante los seis fines de semana con formato Sprint en 2026.

Este cambio resulta especialmente crucial porque 2026 será el año en que debutará una generación completamente renovada de monoplazas, desarrollados bajo un nuevo reglamento técnico. Contar con más tiempo en la FP1 permitirá a pilotos como Franco Colapinto y al resto de competidores obtener datos más precisos, ajustar sus vehículos y familiarizarse con el comportamiento de los nuevos autos.

Por otra parte, el Consejo Mundial confirmó que a partir de 2027 la Fórmula 1 volverá a realizar un solo test de pretemporada, aunque para 2026 se mantendrá un programa de ensayos ampliado para facilitar la transición hacia la nueva normativa.

Los puntos centrales de la nueva regla de la Fórmula 1

La entidad rectora estableció parámetros específicos para aplicar esta compensación. Los lineamientos aprobados quedaron de la siguiente manera: