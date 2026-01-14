La División Comando Sur de la Policía de San Juan intervino este martes 13 de enero tras el hallazgo de una moto 110 cc abandonada en el interior del Barrio Teresa de Calcuta. El vehículo fue localizado en la vía pública, sin que se observara a ninguna persona cercana que pudiera acreditar propiedad.

Según informaron desde la fuerza, la moto no cuenta con dominio visible y presenta inscripciones contradictorias en las tapas del motor: una indica “Keller” y otra “Motomel”. Pese a ello, los efectivos confirmaron que no se detectaron adulteraciones en la numeración del chasis ni del motor, por lo que se descarta una manipulación evidente para ocultar su procedencia.

Testigos que se encontraban en la zona afirmaron a la Policía que la moto fue dejada por un hombre que no pudo justificar su propiedad ni brindar datos sobre cómo había llegado al lugar. Ante esta situación, los agentes procedieron a asegurar el rodado y dio inicio a un expediente con intervención de la Subcomisaría Buenaventura Luna, a cargo de las primeras diligencias.

Los agentes continúan con la búsqueda del propietario, revisando bases de datos de vehículos registrados y solicitando colaboración a vecinos del barrio que puedan aportar información sobre el rodado. La Policía recuerda a la población que, ante la aparición de vehículos abandonados, se debe informar de inmediato a la comisaría más cercana para evitar inconvenientes y posibles delitos asociados.

Por ahora, la moto permanece bajo custodia policial mientras se buscan registros que permitan identificar a su propietario y esclarecer las circunstancias que motivaron su abandono en la vía pública.