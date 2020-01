La Policía venezolana impide a Guaidó y otros diputados entrar al Parlamento

Un grupo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela impidió hoy a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN), ingresar a la sede de la cámara, donde debe renovarse las autoridades parlamentarias.



"No permite el Ejército, o la Guardia Nacional, la Policía (...) que están intentando todos los mecanismos posibles de (evitar) una reelección de una junta directiva que tenemos la capacidad para que Venezuela cambie (...) y es la dictadura la que prohíbe", dijo hoy Guaidó.



Este domingo está prevista una sesión de la AN en el cual se elegirá al equipo directivo del Parlamento y Guaidó aspira a ser reelegido como presidente, un rol fundamental para mantener el pulso con el Gobierno de Nicolás Maduro, informó la agencia de noticias EFE.



Tras impedirle la entrada, un coronel de la PNB se dirigió a Guaidó y le aseguró que no buscan prohibir su ingreso ni tampoco les están "irrespetando", sino que están "garantizando, pero en orden", su acceso al edificio.



Posteriormente, los policías autorizaron al presidente del Parlamento a pasar un primer control y comenzaron a permitir el ingreso de los diputados uno por uno, si bien todavía no han entrado todos.



Entre los diputados que se acercaron a las instalaciones de la cámara y permanecen a la espera de entrar a la AN están Ismael León y Juan Pablo Guanipa, dos de los diputados sobre los que las autoridades judiciales han abierto investigaciones por delitos como rebelión y traición a la patria.



También se encontraban legisladores del estado Amazonas a los que les negaron el ingreso porque, según le dijeron los policías, están "inhabilitados", informó EFE.



Otros diputados miembros del oficialista Bloque de la Patria, así como miembros de la oposición que se han apartado a última hora de la línea de Guaidó, accedieron sin problemas.