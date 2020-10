La Policía vuelve a las calles para pedirles a los sanjuaninos que sólo circulen si es necesario

Desde este viernes vuelven a las calles los efectivos policiales. En esta ocasión, no será para controlar los certificados de circulación, sino para pedirles a los sanjuaninos que, si no salen por una cuestión esencial, se vuelvan a sus casas.

“El mayor factor de propagación del virus es la circulación de personas. En este sentido se decidió no restringir actividades, no hacer una vuelta de fase o restricción de circulación prohibiendo actividades, sino recurrir a la limitación de circulación a partir de la concientización de la comunidad”, explicó el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, a Radio Sarmiento.

El funcionario aseguró que será clave el rol de la Policía de San Juan, el de los sanjuaninos y el de la comunicación masiva para que los ciudadanos tomen conciencia y sólo salgan cuando sea necesario.

“Si no es necesaria la circulación, si no es por una cuestión de trabajo o de abastecimiento indispensable, lo mejor en la situación en la que se encuentra la provincia con la circulación viral y el aumento de casos es quedarse en casa”, comentó Munisaga.

Es por ello que volverán los controles y retenes “en la vía pública, en las arterias principales de la provincia y en los accesos a la Ciudad”. En ellos se realizará el control rutinario vehicular de documentación y de condiciones de circulación de vehículos, pero también se brindará este mensaje de concientización. En él van a “pedirle a la población que si no tiene un motivo razonable, indispensable, necesario y esencial vuelva a su casa”.

“La responsabilidad ante el virus y evitar que haya un colapso en la sociedad depende de todos. Se han hecho los esfuerzos y las inversiones sanitarias para evitar el colapso, pero si no somos conscientes, no nos restringimos la circulación y no evitamos el contacto estrecho con muchas personas y sólo lo tenemos limitado a nuestro círculo familiar íntimo, cualquier sistema va a colapsar”, cerró el secretario de Seguridad.