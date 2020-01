La Polla Records: "Nos queda del punk radical el ver y no cerrar los ojos"

La Polla Records, banda icónica de punk rock en castellano reunida tras 16 años, vuelve a la Argentina para presentar el sábado 8 de febrero en el Estadio Único de La Plata su más reciente trabajo "Ni descanso, ni paz" y mostrar que "nos queda de aquel punk radical la capacidad de ver y no cerrar los ojos", según desafía su vocalista Evaristo Páramos Pérez.



"Cuando uno se hace viejo no se hace más sensato sino que pierde fuerza, pero todavía nos queda de aquel punk radical la capacidad de ver y no cerrar los ojos", avisa Evaristo durante una entrevista telefónica con Télam.



El grupo, que actualmente completan Sumé y Abel (dos miembros originales), Txiki y Tripi (ambos parte de Gatillazo), se formó en 1979 y grabó 14 discos de estudio hasta 2003, cuando decidió separarse y Evaristo emprendió una nueva formación, Gatillazo, para canalizar su arte.



En 2019, 16 años más tarde, los músicos volvieron a encontrarse y salieron al ruedo con "Ni descanso, ni paz", trabajo que celebra la recuperación de los derechos de su discografía, reinterpreta temas de los tres primeros discos "Salve" (1984), "Revolución" (1985) y "No somos nada" (1987), y regala una nueva canción.



"Los primeros discos de La Polla nunca nos gustaron, sonaban flojitos y creo que esto suena un poco menos flojo, pero no podíamos hacer los tres álbumes enteros También consideramos que un grupo que está vivo siempre debe tener una canción nueva como mínimo, y en el mínimo nos quedamos, tampoco tuvimos mucho tiempo", cuenta Evaristo, en clave de comedia.



En España son las ocho de la noche y el vocalista, de 59 años, atiende la llamada desde el patio de su casa en el pueblo vasco de Oñate con un efusivo "¡dimeeee!", de "e" arrastrada por segundos.



Ya había estado hablando con otros medios argentinos y no era la primera vez que escuchaba el pitido en la llamada: "Le decía que intente aligerar un poco, pero tampoco quería que se dejen preguntas por hacer, con las tonterías que yo tengo que decir", expresa a modo de disculpas.



Télam: ¿Cuál fue le origen del reencuentro?



Evaristo Páramos Pérez: Me llamó un amigo para preguntarme qué pasaba con los derechos digitales de La Polla y estuvimos revolviendo ese tema porque era una pelea interesante con las discográficas, las entonces "independientes". Hablamos con Sumé y Abel y estuvimos un par de años en eso hasta que acabó en manos de un grupo que además organizaba conciertos y su abogado nos recuperó casi todo, no el dinero porque ya se lo llevaron (risas) pero sí los derechos. El disco que sacamos con La Polla fue a través de una discográfica que también tiene relación con la misma gente que recuperó los derechos, porque ahora ya ni las conozco y siempre terminamos mal.



T: ¿Cómo fue volver a componer en La Polla?



EPP: En los primeros tiempos la gente estaba ocupada aprendiendo a tocar y ahora está ocupada recordando las canciones, entonces yo me puse hacer "Ni descanso, ni paz" y enganché a Txiki, que es de estos niños modernos, aunque ya tiene 40 años, que se baja las canciones en la computadora y hace todo desde allí. Él metió sus cositas. Cuando se la enseñamos a los otros que estaban recordando las viejas canciones, les gustó. Así salió el tema, fue una tontería mía.



T: ¿Es un regreso a los orígenes de la banda?



EPP: Se parece un poco a las canciones del principio. De los tres primeros discos te podía impactar lo que te dé la gana, menos el sonido. Entonces nos desquitamos un poco de ese sonido y metimos una canción nueva, también por la decencia. Ni la pensé, fue como hacía las letras en el primer tiempo, con el número de frases que tiene también cualquier persona con Alzheimer la recuerda (risas) Este reencuentro fue para nosotros como si estuviéramos enterrados debajo de una bóveda y el suelo empezara a temblar, como en esas series guapas que después te suman tres temporadas de más. Podríamos hacer una serie de diez temporadas también, eso sí que sería venderse.



T: En "Ni descanso, ni paz" manifiestan que el sistema de bienestar está muerto, que la tecnología nos derrotó, que el capitalismo nos está devorando y que ya no hay clases sociales porque al neoliberalismo no le sirve. ¿Dónde estamos?



EPP: No cambia mucho con respecto a lo general y a lo que conocí en mi vida. También puedo cambiar la frase y decir que el capitalismo nos ha derrotado y la tecnología nos está devorando, puedo confundirme completamente. Tengo a mano un libro que cuenta que la gente que creó facebook o Spielberg son muy filántropos, a mí me suena súper mal esa palabra, es un tipo que roba por todos lados y después deja un 1% como muchos, es un super filántropo



T: ¿Qué queda hoy de aquella escena de los 80?



EPP: Recuerdo que éramos inmortales. No como La Polla, sino como un montón de gente en cada sitio que ibas, porque todo el mundo era punk o esa impresión tenía, y eran todos creíbles. Era alucinante porque teníamos poder. Es horrible, ahora entiendo contra lo que canto (risas). Teníamos poder para cambiar cosas y la mayoría decidimos drogarnos... Ahora hay menos neuronas que antes, aunque tampoco antes eran muchas, pero hay que cuidarlas aunque no estemos de acuerdo.



T: ¿Los egos jugaron en contra en La Polla?



EPP: La Polla tuvo lucha de egos en la mitad de su historia, luego ya cada perro meó su árbol. El tiempo que nos tomamos fue porque la banda se había acabado y ahora volvimos con una estrategia que nunca distingo bien cuál es, pero dentro de diez años volvemos y ¡la rompemos! El tema de los egos desapareció, perdimos fuerza, ya no podemos discutir, ahora somos mucho más sabios cuando nos empujan. Nos queda cumplir con nuestros compromisos, pasarla lo mejor posible y ver lo que viene, porque siempre pasa algo.