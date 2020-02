La producción de quesos gourmet, la apuesta de Lincoln para ofrecer algo diferente al carnaval

POR AGENCIA TÉLAM

La producción de quesos gourmet, que pueden degustarse en la Expo Queso durante los primeros días de julio de cada año, es la apuesta del municipio bonaerense de Lincoln para ser reconocida más allá de su carnaval, que se destaca por ser "el más artesanal del país" gracias a sus muñecos y carrozas de cartapesta.



"Buscamos generar valor en el pueblo, generar otro atractivo además de nuestros carnavales aprovechando que somos una cuenca láctea", dijo a Télam Rosario Costa, directora de Turismo Gastronómico de Lincoln, al anticipar la quinta edición de la Expo Queso, luego de un inicio "a puro éxito" en 2016.



Más de 50 expositores que se congregan los primeros días de julio en los nuevos galpones del ferrocarril para mostrar una decena de variedades de quesos –donde se destaca el tipo "Lincoln", un semiduro propio de la zona-, cervezas, dulces y otros derivados.



"Viene creciendo año a año. Queremos instalar a Lincoln como uno de los polos de quesos del país", explicó Costa y precisó que, entre otras variedades, se destacan los quesos cuartirolo, muzzarela y los semiduros.



En la Expo Queso también participan nueve productores locales de cervezas artesanales, entre ellos 2355, Viejo Lobo y Garage, que producen sus varietales con un gusto local.



Juan Cruz Martínez, secretario de Producción y Ambiente linqueño, explicó que "tenemos la segunda cuenca láctea más importante del país, con muchas pymes, por eso surgió la idea de potenciar el turismo rural".



"Los productores se comprometen y los resultados son buenísimos. Los vecinos y turistas se pueden encontrar con ellos mientras degustan los quesos y eso genera confianza", comentó Martínez sobre la iniciativa que surgió en 2016 y en la que participaron más de 15.000 personas cada año.



"Los productos son gourmet, de primera calidad. No hay nada mejor que conocer a quien hizo lo que estás consumiendo", aseveró.



Mario Tricotti, productor local de lácteos y dueño de la empresa Marilac, comentó a Télam que "todos los años es una alegría, presentamos los productos y la gente nos hace la devolución en el momento. Innovamos con el queso cremoso, el por salut y queso en barra, entre otros".



"A la gente le encanta, vienen de muchas partes del país a probar nuestros quesos que son distintos por el clima, el suelo y las vacas que tenemos acá, creamos un sabor particular", aseguró.



Expo Queso fue declarada de interés turístico nacional y forma parte del programa de actividades del plan CocinAr.



Durante los primeros días de julio se realizan charlas y talleres a cargo de profesionales del sector, cocina en vivo con cocineros reconocidos como Juliana López May o Ximena Sáenz, y se ofrecen degustaciones de distintas variedades de quesos, embutidos, mieles, cervezas y dulces en el Patio de Comidas de los galpones ferroviarios.