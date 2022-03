La radio como refugio: Luis, el sanjuanino que forma parte del dial universitario hace 30 años

“Siempre la radio para mí fue algo mágico, un refugio, una compañía”, dice Luis Bonatti.

Luis tiene 55 años y es el actual director de radio Universidad, empezó en el cargo a mediados del 2021, pero lleva prácticamente toda su vida en ese mundo. Siempre fue operador, pero ahora dejó las consolas para liderar la emisora en la que lleva trabajando desde sus comienzos, exactamente, hace 30 años.

Para él, la radio es su mundo, asegura que no ve televisión, excepto algún partido de fútbol o documental. La primera vez que entró a una fue a Nacional a los 5 años. Lo hizo de la mano de su madre, Zulma Bonatti, que era locutora y maestra. Como era “medio flojo” en la escuela, su mamá lo llevaba a su trabajo para que hiciera las tareas y poder supervisarlo. Ahí, era el mañoso de los trabajadores así que generalmente hacía los deberes y después se dedicaba a jugar.

Gracias a su madre entró en el mundo de la radio y fue ella quien lo acompañó en el trigésimo aniversario de radio universidad. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

A los 7 años empezó a aprender sobre el funcionamiento de las consolas y a los 10 ya lo dejaron sólo transmitiendo música. “Los compañeros de mi mamá ya me conocían así que a veces se iban al centro y yo me quedaba en las consolas”, recuerda. Era una época compleja, plena dictadura militar, pero no llegaba a comprender los sucesos que estaban ocurriendo en el país y se divertía musicalizando las tardes.

Con la llegada de la democracia le hicieron un contrato que define como “precario”, pero se quedó ahí porque su trabajo lo apasionaba. En Nacional estuvo hasta los 25 años, edad en la que quien era el jefe técnico en ese momento le comentó que estaba por abrir radio Universidad y le preguntó si le interesaba. El contrato que le ofrecieron tampoco era muy bueno, pero le brindaban obra social y él ya tenía 25 años y dos hijos así que no lo dudó.

En diciembre de 1991 puso al aire la radio de la UNSJ en señal de prueba. Así estuvo todo el verano, hasta que el 15 de marzo de 1992 dio inicio y este martes cumplió su trigésimo aniversario.

Este cumpleaños de su lugar de trabajo ya no lo vivió como operador, sino como director del lugar en el pasó su juventud y en el que transita su adultez.

“Siempre fui operador y es un oficio que amo porque para mí en la música está la magia. Si se hace un documental sin música o se pone una canción que no es afín a lo que se está hablando no se llega a la gente”, cuenta.

Ahora se encuentra al frente del lugar que lo vio crecer. En el que pasó 30 años. Extraña las consolas, pero está convencido con los pasos que deben realizar para que radio Universidad siga creciendo.

Estuvo en radio Universidad desde los comienzos de la misma. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Luis asegura que en ese ambiente se formó una familia y eso es lo que más valora. Incluso, aún son varios los trabajadores que están ahí desde los inicios.

En ese pequeño edificio vivió cientos de anécdotas, “algunas se pueden contar y otras no”, advierte entre risas. Vivió tantos momentos junto a sus compañeros que necesita horas y horas para relatarlos. No obstante, siempre recuerda cuando tenían alguna fiesta o festejo familiar y decidían dormir directamente en la radio porque a las 6 de la mañana ya comenzaban con la programación. También se acuerda de Copete, la fiel mascota que los acompañó y cuidó durante una gran cantidad de años.

Días, noches, sábados, domingos y hasta feriados pasó en la radio. Incluso, hasta vivió un tiroteo. Ese episodio fue un domingo por la mañana cuando estaban realizando un programa de tango y trataron de ingresar a robar. Ladrones balearon a un policía que custodiaba el ingreso y ahí fue cuando comenzaron a sonar los disparos que interrumpieron la transmisión.

“Acá somos todos compañeros, cuando hay un problema los enfrentamos entre todos, no cambió nada el que yo esté como director ahora, seguimos siendo una familia”, cerró el actual director de radio Universidad.

Este 15 de marzo la radio cumplió 30 años y descubrieron una placa por ello. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.