La reacción de Romina Malaspina tras las críticas despiadadas a sus looks: “Dejen de hacerse las…”

Ahora si les puedo contar!!! Ya es oficial Estoy muy muy feliz de anunciarles que a partir de mañana comienzo mi rol como Conductora en Canal 26 informándolos sobre toda la actualidad y todo lo que está pasando en el mundo minuto a minuto Como algunos saben, antes de que comience todo esto, estaba a días de irme a vivir a Estados Unidos y encarar grandes proyectos pero todo se puso en pausa. Todo se nos dio vuelta (como seguramente a cada uno de ustedes) y a raíz de las circunstancias me quedé en Argentina. Tengo que admitir que pase días de tristeza y de angustia por no saber cómo seguía todo. Pero dejé el destino en manos de Dios y a los pocos días me ofrecieron formar parte de este tremendo equipo informativo asi que ahora me siento extremadamente orgullosa de pasar unos meses más en mi país y cumpliendo uno de los grandes objetivos que siempre tuve: Conducir un programa de esta índole quiero dar las gracias a todo el equipo de @canal26argentina por confiar en mi para esto. Voy a dar lo mejor de mi como siempre. Y también agradecer a todas las personas que me acompañan en mi carrera día a día en cada paso que doy. Ustedes son parte de todo lo que logré en mi vida porque siempre tengo el apoyo de un ejército gigante y no voy a dejar de mencionarlo nunca! Ustedes me llevaron a donde estoy hoy!! Gracias. Los amo mil !!!! Los espero de Lunes a Viernes a las 22 hs junto a Diego Codini y Celeste Muriega Domingos de 11 a 13 hrs

A post shared by ROMINA MALASPINA (@romimalaspina) on May 30, 2020 at 4:44pm PDT