La reapertura del comercio no impactará en gran medida en la recaudación de San Juan

A partir del 11 de mayo y más allá de continuar con la cuarentena para mitigar los efectos del coronavirus, un 92% de la economía de San Juan volvió al ruedo con estrictos protocolos de atención. Sin embargo, desde el gobierno no esperan un repunte importante de la recaudación, ya que un 75% de los recursos que financia el funcionamiento de la provincia proviene de la coparticipación nacional y los distritos que más aportan hoy están bajo un estricto aislamiento.

Al ser consultado sobre el impacto que podría tener en las arcas provinciales la reapertura de la economía, como sucedió con el comercio, el vicegobernador Roberto Gattoni fue tajante al decir que “nosotros fundamentalmente nos financiamos de la recaudación nacional, en un 75% y convengamos que el 80% de la economía está concentrada en la pampa húmeda, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma, con lo cual en San Juan va a mejorar la actividad económica privada pero no tendremos una mejora sustancial en términos de recaudación”.

En este sentido, quien fue ministro de Hacienda y Finanzas hasta el pasado 10 de diciembre, explicó que “por cada $100 de impuesto que genera la provincia van a regresar $3,57 que es lo que corresponde por coparticipación. Entonces si los otros no generan o no generan de manera fuerte no esperamos un impacto positivo en la recaudación de los próximos meses. Pero si esperamos un fuerte impacto en la economía local para generar recursos y que esto permita que las empresas se sostengan”.

Solo para graficar la caída en la recaudación provincial hay que decir que de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, San Juan había contemplado en su presupuesto 2020 para los primeros 4 meses del año $24.520 millones entre recaudación propia y coparticipación federal. Pero la realidad indica que entraron $21.128 millones, cifra que dejó como saldo el rojo de más de $3.400 millones (equivale a 16% menos).

Para mostrar lo importante de este dinero que no entró puede decirse que alcanza para construir más de 3.000 viviendas del IPV.

En enero y febrero, aunque seguían debajo de la inflación, el cobro de los tributos provinciales y lo que gotea desde el Estado nacional había alcanzado holgadamente el presupuestado. La debacle se produjo a partir de marzo, cuando en todo el país empezó a regir la necesaria cuarentena que dictó la gestión de Alberto Fernández y la consecuente paralización casi total de las actividades económicas.

Abril es, hasta ahora, el peor mes y el que más empujó hacia abajo los resultados del primer cuatrimestre del año. Incluso sólo en este mes la caída superó el 40% y toda la atención está en saber qué números arrojará el mes de mayo.