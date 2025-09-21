Los sanjuaninos viven una tarde de pura energía en el Parque de Mayo. Desde las 14 y hasta las 18.30, jóvenes de entre 14 y 23 años se acercan al stand del GRUPO HUARPE para girar la Ruleta de premios, una de las atracciones principales de la "Búsqueda del Tesoro Día del Estudiante / Primavera 2025", organizada por el medio en el marco de su 20º aniversario.

La propuesta reúne a cientos de participantes que completan un sencillo formulario de inscripción para obtener su oportunidad de ganar al instante. En cada giro, los jugadores se llevan tecnología, ropa urbana, perfumes, entradas a eventos y otras sorpresas.

La actividad se desarrolla junto a la gran Búsqueda del Tesoro que recorre cinco puntos emblemáticos del parque: la estatua de Federico Cantoni, la zona de juegos, el lago, el Paseo de las Banderas y la estatua del General San Martín. Quienes superan los desafíos en equipo quedan habilitados para el **sorteo final de una PlayStation**, previsto para las 18.15 en el escenario principal, antes del show de cierre.

Con entrada libre y gratuita, el evento cuenta con el apoyo del **Municipio de Capital** y la **Dirección de Juventudes**, ofreciendo a la comunidad estudiantil una forma segura y creativa de celebrar la llegada de la primavera.