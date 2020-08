La sanjuanina Giuliana Migani presenta "Sin previa", un adelanto de su nuevo material

Giuliana Migani presenta “Sin previa”, un trabajo que produjo y grabó en cuarentena y que sirve de adelanto de su nuevo trabajo. Producido por Franco Mazzotta de Buenos Aires, es el segundo tema que lanza la artista y ya está disponible en las plataformas digitales.

“Sin previa” es un tema bailable, con tonos brillantes, la guitarra y la voz de Giuliana conjugan en un tema con muchas influencias del country folk. Con una letra sencilla y un ritmo que puede inspirar alegría. Se encamina por un campo semántico de lo joven y lo vital.

Con un largo recorrido escribiendo sus canciones y tocando en bares, cuenta que comenzó a los 12 años, pero recién el año pasado lanzó su primer sencillo junto con Tomás Giménez. Sus letras se reúnen en una carpeta personal, que hace casi como de espejo de Giuli, una carpeta rosada que contiene un compendio de experiencias.

“Comencé a escribir de chiquita, al principio de a poco y con mucha inseguridad creyendo que no lo podía hacer y con mucha vergüenza. Igual nunca tiré nada, a los años las volvía a ver y me daba un poquito de emoción”, relata.

Dice que al principio de la cuarentena se desconectó de las redes sociales y reconectó con sus gustos musicales, fue en ese período que terminó “Sin previa”, y continuó escribiendo buscando consolidar su identidad musical.

“Este año sentí la necesidad de que las canciones reflejaran más mi identidad, que tuviera más presencia de la guitarra que es el instrumento que he usado siempre y que la producción de la canción sea más cercana a la que he crecido, mucho folk, folk-rock”, dice.

“Las canciones fueron teniendo distintos colores y temática en las distintas etapas de mi vida. Por ahí a los 15 hablaba de mis problemas e inseguridades, y a los 17 hubo un clic. Ahora me gusta mucho escribir canciones desde la tristeza, pero dándole una vuelta, como riéndome de eso. Es una linda herramienta que tengo para atravesar el dolor y que me ubica para ver lo que me pasa desde otra perspectiva”, se confiesa.

Giuli dice que la música que resonaba en su casa, la misma con la que habitaba sus espacios, es algo que la acompaña desde hace tiempo y que creciendo exploró otros sonidos y el folk-rock es el camino por el que decidió avanzar.

“La escritura tomó su camino propio a lo largo de los años”, dice la cantante de 25 años.

La madurez musical de Migani está en la etapa que le permite mostrar lo que hace, salir de esa vergüenza adolescente y aprovechar las herramientas de distribución que hay en la actualidad.

“Con mi productor también fuimos definiendo la identidad, pasa que te casás con la primera idea y te enamorás de eso, y quizás te estás perdiendo otro punto de vista. Ahora con las herramientas es mucho más fácil distribuir y creo que también eso me impulsó a sacar el tema”

La cantautora sanjuanina sigue trabajando, está en la etapa de darle forma todas esas letras que guarda y trabajar sobre las que van apareciendo, se puede seguir sus avances en su perfil de Instagram @littlebutkind