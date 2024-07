Este domingo se vivirán emociones encontradas en la final de la Copa América 2024. Esperando el rival, Argentina jugará la cuarta final en 1.100 días y todo es alegría, hasta que se recuerda que será el último partido, la despedida, de Ángel Di María. Los jugadores de la Selección Argentina dialogaron con los medios, posterior al encuentro frente a Canadá y las figuras de este encuentro, Lionel Messi, Julián Álvarez, ‘Dibu’ Martínez y Ángel Di María, reconocieron su gran labor.

El 10 de la albiceleste expresó que es “una locura poder estar en una final más. Muchas veces se nos quitó mérito por no haber ganado las siete finales que tenemos, pero después de ganar, creo que se valora mucho más. No es fácil, este grupo va a jugar una cuarta final en 1.100 días".

Publicidad

“La competición se hace cada vez más difícil, es muy duro y los rivales son muy exigentes. Todos le quieren ganar al último campeón y todo eso complica muchísimo más. Al Lionel Messi del 2007 le diría que disfrute todo el camino porque al final llegan cosas lindas”, finalizó Messi.

Una de las figuras del encuentro, Julián Álvarez habló sobre su golazo en el primer tiempo. “El pase fue muy bueno de Rodri, el control también y después definí un poco mal, pero entró”, dijo la araña. Con respecto a su rendimiento, se le preguntó si estaba cansado de tanto correr y dijo que “siempre se dice eso. Trato de ayudar al equipo cuando toque y soy uno de los primeros defensores ahí arriba así que intento dar una mano en lo que me pidan”, finalizó.

El héroe de todos los argentinos, Emiliano “Dibu” Martínez defendió a todos sus compañeros y les dio méritos. “Entré en una camada que son todos unos leones”. Habló también de su rendimiento en la Copa América y dijo que se siente cada vez mejor. “Me siento mejor, tomo mejores decisiones en la cancha y siempre que me meten un gol me corrijo muchísimo”, cerró.

Por último, el “Fideo” Di María habló de su último partido con la albiceleste, una despedida que nadie quería que llegue. Este domingo, Ángel Di María jugará “the last dance”. “La generación anterior me enseñó de sacrificio y no bajar los brazos. Esta me dio todo lo que me faltaba. Es difícil poder llegar. La gente está acostumbrada, pero no es fácil. No estoy listo para mi último partido con la Selección, pero es el momento”, dijo al respecto.