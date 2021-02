La sanjuanina que se fue a Buenos Aires a perfeccionarse en danza y hace videos para que otros se animen

Anita Rodríguez tiene 26 años y se apasiona por la danza desde muy chica. Al salir de la secundaria no dudó ni por un segundo que viajaría a Buenos Aires para continuar con lo que es su profesión. La pandemia la dejó en un parate. Como los ensayos en obras musicales y eventos fueron interrumpidos de un día para el otro, la única forma de subsistir fue la docencia a través de internet. Pero a las clases que dictaba por Zoom, se sumó una idea que para ella era revolucionaria.

La sanjuanina decidió contar sus experiencias en la Ciudad de la Furia ante una cámara y subir los videos que salieran a sus redes sociales para que otros colegas, que no se animan o están en la misma que ella, puedan cumplir sus sueños. Anita hizo 25 publicaciones y al menos diez videos en los que contó cómo hizo ella para buscar departamento; comprar comida y ahorrar; tomar clases de baile, teatro y canto y participar en castings.

Foto gentileza Anita Rodríguez.

“Trato de guiar, aconsejar y recomendar cosas que a mí me hubiera gustado que me digan cuando llegué a Buenos Aires con 18 años”, dijo Anita Rodríguez a DIARIO HUARPE. La joven contó que necesitaba evocar lo artístico en algo y como observó que no existía este tipo de contenido en las redes sociales se lanzó.

Empezó en agosto de 2020 y desde ese momento no deja de recibir consultas de bailarines desde distintas provincias, inclusive países de Latinoamérica. Uno de los primeros videos que subió fue: “Llegué a Buenos Aires ¿Ahora qué?”. Lo hizo en su canal de Youtube que se llama “Compartiendo experiencias”. Los videos también se puede ver en su cuenta de Instagram @anitapaularodriguez.

Anita es artista desde los 9 años de edad. En San Juan asistió a cuatro institutos donde aprendió teatro musical, danza clásica y jazz. En Buenos Aires se recibió de intérprete en Teatro Musical en la Fundación Julio Bocca y actualmente cursa la carrera Licenciatura en Composición Coreográfica en la Universidad Nacional de Artes de Movimiento. Probablemente se enfoque en esto durante el 2021 debido a que la incertidumbre en lo laboral todavía existe.

Desde que vive allá participó en diferentes musicales, eventos y videos clips. Su sueño es quedar en un musical de calle Corrientes, que implicaría obtener su primer contrato. Las grandes producciones se encuentran allí y hay una o dos por año. “En los musicales que estuve se gana de acuerdo a la cantidad de público que asiste”, contó. “A pesar de que se gana lo justo y dispensable para mí es importante sumar experiencia ante el público”, agregó.

Foto gentileza Anita Rodríguez.

Aparte de eso se dedica a la docencia. Imparte clases de jazz a niños, jóvenes y personas adultas. Últimamente lo hizo de manera online.

La bailarina vivió sus primeros años en CABA en una residencia universitaria, pero actualmente comparte departamento con su hermana, que fue a estudiar cine en la UBA.

Foto gentileza Anita Rodríguez.

Uno de los tantos sueños que cumplió fue viajar a Nueva York para tomar clases de danza. Esto ocurrió en febrero de 2019 y estuvo durante un mes. Anita solamente regresa a San Juan para ver a su familia y amigos. Lo hace en un tiempo corto: tres semanas. Por ahora su vida está en Buenos Aires, ya que le atrae mucho la oferta que hay en lo cultural, aunque tiene las expectativas de vivir por un tiempo en el extranjero haciendo lo que más le gusta: bailar.