Argentina, el campeón del mundo, ratificó en Bolivia porque es la mejor selección. Puso sobre el césped en la complicada altura de la Paz, a 3.581 metros sobre el nivel del mar y donde pocos ganan, lo que un futuro cercano establecerá que es empezar a jugar sin Lio Messi. El mejor jugador del planeta no estuvo ni al banco porque no se recuperó de una molestia y el equipo, en una verdadera prueba de carácter, sacó adelante un partido tremendo para golear a Bolivia 3-0 con mucha categoría e inteligencia para la estrategia que desplegó y sumar puntaje perfecto disputadas las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Enzo Fernández, y los Nico Tagliafico y González anotaron, pero detrás de cada grito hubo un trabajo grupal que se sobrepuso al mítico problema de la altura. Con Di María como lanzador, Mac Allister en la recuperación en el medio haciendo un trabajo superltivo, y Fernández dándole jerarquía con toque y distribución, el equipo no tuvo fisuras.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

De Paul se acopló y fue fundamental en el mediocampo que fue donde Argentina no solo se adueñó del partido, sino que hizo olvidar que Messi no estaba en cancha. Tres delanteros rápidos: Di María, Julián Álvarez y González para correr y presionar como si la altura no fuera un freno, más allá que supieron regular el aire y ese fue otro factor determinante para pasar por encima al local.

La estrategia a primera vista fue sencilla, pero trabajosa y que necesitó de una coordinación. Que este grupo de Scaloni la tuvo aceitada. Ensamblado y comprometido, el campeón del mundo aplicó el pase preciso al compañero y evitando el pelotazo a los espacios y con esto correr de más no sucedió. Allí tuvo su as de espada para regular y cuando el partido lo necesitó, el pique llegó sin consecuencias ni pedido de oxígeno.

Y el otro factor del triunfo se dio por las bandas, con Bolivia dejando muchos espacios, Di María y González, dos que mostraron tener una recuperación tremenda en la altura (por eso fueron titulares), siempre ganaron en ataque y no dejaron salir a Bolivia.

En ese sector es donde Argentina ganó el partido, porque cuando el local buscó salir, en el medio no hubo opción de filtrado. Pero además, fue un encuentro que ratificó a la dupla Romero-Otamendi como un bloque inquebrable que se evidenció más en las estadísticas. Las que confirmaron que al Dibu Martínez nunca lo exigieron. Es que el fondo no se toca, con Molina y Tagliafico que le ganaron el duelo a Montiel y Acuña en las preferencias y actuacióones.

Publicidad

Fue un rendimiento ideal. Altamente positivo. Con goles y sin recibir ataques. Con coordinación y recuperación. Con saber manejar el partido cuando el aire parecía complicar la tarde en La Paz. Entonces reguló hasta que todos volvieron a estar en órbita. Sin correr de más. Si exigirse. Y que todo se valora mucho más porque fue sin Messi en cancha. Una realidad que en cada partido comenzará a verse, ya sea saliendo antes de los 90’ como ocurrió ante Ecuador (1-0) o sin jugar como ante Bolivia. La satisfacción no fueron los tres goles, sino que esta Selección Argentina logró ensamblarse a tal punto que pudo jugar sin Messi y hacer casi perfecto.