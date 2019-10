La soja y el trigo subieron en Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La soja y el trigo volvieron a subir en el mercado de Chicago debido al accionar comprador de los fondos de inversión y problemas climáticos en Argentina y Australia.



El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,26% (US$ 0,9) hasta los US$ 343,2 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,23% (US$ 0,8) para concluir la jornada en US$ 348,1 la tonelada.



Los fundamentos de la suba radicaron en compras técnicas por parte de los fondos de inversión y por la "persistente incertidumbre" del mercado en cuanto a la resolución del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diario sobre la actividad en Chicago.



La harina acompañó la tendencia alcista del poroto, con una suba del 0,56% (US$ 1,9) hasta los US$ 340,1 la tonelada, mientras que el aceite se retajo 0,10% (US$ 0,7) y cerró la sesión a US$ 669,3 la tonelada.



Por su parte, el trigo continuó con la tendencia alcista de los últimos días y ganó 1,29% (US$ 2,5) para posicionarse en US$ 195,6 la tonelada.



El precio del cereal fue impulsado por la sequía que afecta a zonas productoras de Australia y Argentina, sumado a las compras técnicas realizadas por los operadores.



Por último, el maíz cayó 0,96% (US$ 1,5) y se ubicó al cierre de la sesión en US$ 153,9 la tonelada, debido a la débil demanda del cereal estadounidense en los mercados internacionales.



Durante esta semana las exportaciones estadounidenses del cereal cayeron un 48% respecto al promedio de las últimas cuatro semanas, informó la BCR.