La tercera fecha del campeonato de rally argentino con presencia sanjuanina

Desde este viernes y hasta el domingo se disputará la tercera fecha del Campeonato de Rally Argentino, que tendrá por escenario los veloces caminos de General Madariaga, en territorio bonaerense.

La competencia tendrá los clásicos recorridos, bordeando lagunas en algunos sectores, muy veloces, con cambios de superficies, que en las últimas ediciones no se venían haciendo, pero vuelven para este reencuentro con el Rally Argentino luego de casi una década.

Con este panorama, San Juan tendrá sus representantes en un tipo de terreno al que no están acostumbrados, en el caso de los pilotos Gastón Pastén y Sebastián Landa.

En el caso de Pastén, viene de un gran comienzo de temporada en la categoría RC2B, donde sorprendió a muchos, ubicándose segundo en el campeonato, luego de dos fechas. Respecto al próximo fin de semana, dijo: "Nunca corrí en Madariaga, sé que me va a costar mucho el llano, correr fuera de la montaña me dificulta un poco, pero lo principal será completar la carrera; si bien dije que estaría bueno pelear el campeonato, sobre todo me gustaría hacer la mayor cantidad de kilómetros posibles en todas las carreras, para aprender en los distintos trazados".

Sebastián Landa, por su parte, también tuvo un buen arranque de año deportivo, en las fechas disputadas en Cruz del Eje, Córdoba, donde disputadas las dos primeras carreras del año, se ubica en el cuarto puesto del campeonato de la RC5.

Para la tercera fecha, en tierras bonaerenses, Gastón Pastén, navegado por Matías Ramos, tendrá el número 9 en los laterales de su VW Polo; en tanto que Sebastián Landa, junto a Juan Pablo del Riego, llevarán el número 105 en su Ford Fiesta.

La competencia en sí tiene previsto los siguientes detalles: El sábado comenzará con el tramo Horcones - La Providencia (18,85 Km) a las 10.8 horas, con curvas veloces, retomes, curvas en forma de S, cambio de piso y algunas largas rectas con frenajes bruscos.

El segundo tramo de la jornada inicial, será La Larga - Las Tres Marías (9,71 km), que se pondrá en marcha a las 10.51 horas, con un camino zigzagueante, con curvas y contracurvas, bordeando al principio una laguna, hasta llegar, ya sobre el final, a algunas rectas con curvas de noventa grados.

El tercero y último de cada uno de los dos rulos del sábado, es un tramo más cercano al casco urbano madariaguense que une la Estancia La Esperanza, con el circuito "El Rebelde", que se largará a las 11.19 horas, partiendo en un sector de curvas veloces, luego pasando por un recorrido sobre asfalto, para terminar en el dibujo del circuito con superficie de tierra.

Luego de la asistencia, se repetirán los mismos tramos, a las 13.57, 14.40 y 15.08 horas, finalizando la primera etapa.

El domingo se recorrerán dos Pruebas Especiales diferentes. El primero será Tres Caminos - 6 de octubre (18,22 km), largando el primer auto a las 9 horas, con características similares al primer tramo del sábado. La PE 8 arrancará a las 9.48 horas: Zorzales - La Larga (17,78 Km), unidos por el viejo camino a Mar de Ajó, con partes de superficie blanda y arenosa, muy veloz, con varias curvas de muy distintos ángulos en el comienzo.

Los tramos 9 y 10 repetirán los recorridos, poniéndose en marcha a las 12.38 y 13.26 horas, respectivamente, cerrando la tercera fecha del campeonato.