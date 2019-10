La Unión Europea advierte que el despliegue del 5G aumentará la exposición a los ciberataques

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El despliegue de las redes de 5G aumentará la exposición a los ataques informáticos, advirtió hoy la Comisión Europea (CE), e identificó entre los principales riesgos de esta tecnología el creciente rol del software en la gestión de las redes y "el papel de los proveedores en la construcción y operación" de las mismas. La llegada de las redes móviles de quinta generación tendrá entre sus efectos "una mayor exposición a los ataques y más posibles puntos de entrada para los atacantes", debido a que la gestión del 5G "se basa cada vez más basadas en software" y, por lo tanto, "están ganando importancia" los riesgos derivados de procesos de desarrollo deficientes de los proveedores, alertó el Ejecutivo comunitario. "También podrían facilitar a los actores de amenazas la inserción maliciosa de puertas traseras (backdoors) en los productos y dificultar su detección", vaticinó Estas advertencias son el eje de un informe conjunto publicado hoy por los Estados miembros de la UE, que se basa en los resultados de las evaluaciones nacionales de riesgos de ciberseguridad de todos los países de la UE. Otro riesgo serio es el que deriva de "la dependencia de los operadores de redes móviles en los proveedores", un aspecto que "también conducirá a un mayor número de rutas de ataques". Si bien no el reporte no identifica a ningún proveedor en particular, este punto parece estar referido a Huawei, el principal fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones, cuyo creciente dominio del mercado del 5G (en particular del europeo) impulsó la elaboración de las evaluaciones nacionales en las que se basa el trabajo. "Entre los diversos actores potenciales (en referencia a los atacantes), los Estados no pertenecientes a la UE o respaldados por el Estado se consideran los más serios y los más propensos a atacar las redes 5G", destaca el informe. Y agrega que "en este contexto de mayor exposición a los ataques facilitados por los proveedores, el perfil de riesgo de los proveedores individuales será particularmente importante, incluida la probabilidad de que el proveedor esté sujeto a la interferencia de un país no perteneciente a la UE", en una referencia velada al rol de China. Para la CE, presionada desde hace meses por los Estados Unidos para prohibir la participación de Huawei en el desarrollo del 5G, "una dependencia importante de un solo proveedor aumenta la exposición a una posible interrupción del suministro". El informe reconoce a las redes 5G como "la columna vertebral futura de nuestras economías y sociedades cada vez más digitalizadas", que vinculará a "miles de millones de objetos y sistemas conectados" incluso en sectores "críticos" como energía, transporte, banca y salud.