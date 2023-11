La unión PFL - Bellator promete cortar con el reinado de UFC en las MMA

Donn Davis, fundador de la PFL, expresó su entusiasmo tras el anuncio oficial de la adquisición de la plantilla y activos de Bellator MMA por parte de su compañía. Este movimiento estratégico refuerza significativamente la posición en el mundo de las Artes Marciales Mixtas, y él está emocionado por las oportunidades que se presentan para el crecimiento acelerado. En una entrevista en The MMA Hour, abordó varios temas, incluida la presión percibida en la UFC, con Dana White del otro lado de la historia.

Al comienzo, Davis sostuvo: "Todo el mundo conoce a Dana lo suficientemente bien como para que él sólo descarte las cosas que le preocupan o simplemente no haga comentarios. No hizo comentarios sobre la PFL durante cuatro años porque no estaba preocupado. Ha comentado mucho sobre la PFL durante los últimos seis meses. Estás preocupado. Lo que le preocupaba específicamente de Bellator son las métricas que pusimos en el comunicado de prensa".

Publicidad

"Ahora, para crédito de UFC, si miras el top 5 del mundo, todavía poseen el top 5, del uno al cinco. Entonces, las tarjetas de pago por evento no podríamos competir con ellas en este momento, es decir, solo vamos a tener dos y ellos tienen 12. Pero si dices, voy a poner la televisión en ESPN el sábado por la noche o Voy a sintonizarnos el viernes por la noche para ver esta Bellator International Series o PFL, nuestra cartelera será mejor. Mejor", expuso Donn.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

PFL - Bellator quiere destronar a UFC

"UFC no es la NFL. No somos la XFL. Pero él quiere que pienses eso. Y es sólo cuestión de tiempo antes de que eso comience a ser más conocido, entonces no seremos el número 2, seremos colíderes. Él no quiere eso. Eso es lo que está pasando. Como fundador de una empresa, siempre vuelves al primer día. El primer día, la gente decía: 'Todo este formato de temporada no va a funcionar'. UFC es un gorila de 8.000 libras, cientos de compañías lo han probado", agregó después.

Para cerrar, Donn Davis afirmó: "Lo fantástico es que UFC es una gran empresa y ellos inventaron esta industria. No se trata de tomar o transferir acciones. Las MMA están creciendo. Las MMA crecen un 10 por ciento al año, el resto de deportes un dos o tres por ciento. Les irá bien. Lo haremos muy, muy bien. La próxima vez que estemos aquí, cuando la gente se riera de que vamos a ser colíderes, seremos colíderes. Así como se rieron de que vamos a ser el número 2, y somos el número 2. Entonces, para mí, si estás en el nuevo equipo Bellator, si estás en el nuevo equipo combinado de la PFL, declara la victoria".