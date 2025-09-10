El Museo de Artes Visuales Tornambé lanzó oficialmente la convocatoria para cubrir el cargo de director, en el marco de un concurso abierto impulsado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). La inscripción estará habilitada entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre, según informó la institución a través de sus canales oficiales.

El puesto corresponde a “Profesor Titular - Dedicación Exclusiva - Carácter Regular con funciones de dirección del Tornambé. Centro de Creación y Museo de Artes Visuales”. Con este llamado, la UNSJ busca que profesionales del ámbito académico y artístico puedan participar y postularse para encabezar la gestión de uno de los espacios culturales más destacados de la provincia.

Los interesados en conocer los requisitos, bases y condiciones del concurso deben acercarse al Departamento de Concursos de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, ubicado en calle Santa Fe 198-oeste (esquina Sarmiento), Capital. También pueden comunicarse por teléfono a los números 0264-4214513 o 4202169, interno 203, para solicitar mayor información.

