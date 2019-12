La utilización de la capacidad instalada de la industria bajó al 62,1% en octubre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La utilización de la capacidad instalada de la industria bajó en octubre al 62,1% contra el 64,8% de igual mes del año pasado, en línea con la merma del 2,3% interanual que registró la actividad fabril, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Los bloques sectoriales que presentan, en octubre de 2019, niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (80,8%), papel y cartón (75,1%), industrias metálicas básicas (73,1%), productos del tabaco (73,1%), productos minerales no metálicos (72,2%), productos alimenticios y bebidas (64,4%) y sustancias y productos químicos (63,7%).



Los bloques sectoriales que se ubican por debajo del nivel general son edición e impresión (61,3%), productos de caucho y plástico (53,4%), productos textiles (51,4%), la metalmecánica (47,3%) y la automotriz (43,2%).



El presidente Alberto Fernández destacó en la víspera que: “La capacidad ociosa de nuestras fábricas, industrias y comercios también constituye un despilfarro de energías productivas”.



El mandatario, en su discurso al asumir ante la Asamblea Legislativa, destacó que “el nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006: retrocedimos 13 años” mientras que el empleo industrial registrado “tiene el nivel de 2009”.



Fernández apuntó a que “la cantidad de empresas es equivalente al nivel registrado en 2007: retrocedimos 12 años. Se cerraron 20.000 empresas en 4 años. De ellas, 4.229 eran empresas industriales”.



Además, el PBI industrial cayó un 12,9 %, comparando el primer semestre de 2019 contra el mismo período de 2015.



El Indec realizó su habitual encuesta de expectativas entre los empresarios del sector fabril, donde el 43,1% de los entrevistados estimó que la demanda interna continuará en baja hasta enero inclusive, contra el 15,3% que anticipó una suba mientras que el restante 41,6% no prevé mayores cambios.



En cuanto a las exportaciones, el 22% de os consultados anticiparon que las exportaciones bajarán hasta enero, contra el 21,6% que aumentará, mientras que no prevé mayores cambios el 56,4% restante.



El dirigente fabril, José Ignacio de Mendiguren, participó ayer de la asunción de Fernández y dijo que “el modelo que se va a instaurar va a revivir a las economías regionales. Este es un crecimiento que va a venir desde el interior hacia la Capital".



De Mendiguren, en declaraciones a LV11, advirtió que “estamos en un sistema económico muy difícil. Las economías regionales la estaban viviendo; estamos a contrarreloj”.



"Si Argentina no cambiaba este sistema económico, nuestra situación, cerrando 50 pymes por día, teniendo la mayor caída de la industria en los últimos años, se iba a profundizar. Así que estoy muy esperanzado", dijo el dirigente.