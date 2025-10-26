Laciar votó con elogios a la Boleta Única Papel

La intendenta de Capital, Susana Laciar, se convirtió en la primera funcionaria del oficialismo en emitir su voto, haciéndolo en la escuela Fonseca.

Durante el acto, la intendenta estuvo acompañada por una comitiva de altos funcionarios provinciales. Entre ellos se encontraban el ministro de Producción, Gustavo Fernández; el ministro de Turismo, Guido Romero; y el jefe de asesores del gobierno provincial, Rodolfo Colombo.

Publicidad

En su contacto con la prensa, Laciar resaltó que el proceso de votación comenzó con total normalidad en todo el departamento.

Además, la intendenta hizo hincapié en la modalidad de votación implementada, la Boleta Única Papel, destacando sus beneficios. Al respecto, Laciar expresó la esperanza de que el nuevo sistema perdure: “vamos a estrenar un nuevo sistema y ojala que esto llegue para quedarse”. Subrayó también la eficiencia del mismo, indicando que “en las capacitaciones vimos que es un sistema muy agil, no se imprimen boletas, pero estrenamos un sistema que promete transparencia”.