Lamentan que Piñera haya citado al escritor uruguayo Benedetti en su pedido de perdón

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Fundación Mario Benedetti lamentó hoy que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, haya citado al célebre escritor uruguayo en su pedido de "perdón" al pueblo chileno por su falta de visión ante los problemas sociales del país, que derivaron en una rebelión popular con muertos, heridos y detenidos.



Roberto López Belloso, secretario de la Fundación, consideró que la mención de Piñera fue "improcedente" en el contexto de violencia y represión que sacude a Chile.



"Tanto el pensamiento como la conducta y la ética de Benedetti estuvo siempre en contra de cualquier tipo de represión y, además, estuvo en defensa de los derechos humanos. Entonces, al Consejo de la Fundación le pareció improcedente que se citara justo en ese momento", dijo López Belloso a la agencia EFE.



En la noche del martes, en un discurso televisado, Piñera pidió perdón a los chilenos por no haber podido anticiparse a la crisis, a la vez que anunció una serie de medidas para mejorar la situación de la población.



"Recuerdo al gran escritor y poeta Mario Benedetti, quien dijo una vez 'cuando teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas'", sostuvo Piñera.



La frase no es de la autoría de Benedetti, si bien el escritor la utilizaba a menudo después de haberla leído en un muro de Quito.



"Mario la usa en diferentes oportunidades y la repetía, no solamente en su obra escrita, sino también en comentarios informales. Él cuenta en 'Perplejidades de fin de siglo', un libro de ensayos, que la leyó en un grafiti de un muro de Quito. Esa es la fuente que él da", explicó López Belloso.